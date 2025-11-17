Incluyendo al presidente de la Cámara: las y los diputados que buscaron la reelección y no lograron los votos

Las elecciones parlamentarias de este domingo no solo estuvieron marcadas por el avance de las derechas y el histórico salto de 11 diputados al Senado.

También dejaron un listado significativo de figuras que no lograron asegurar su continuidad en la Cámara Baja. En total, 38 diputados quedaron fuera, configurando uno de los recambios más amplios de los últimos ciclos legislativos.

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional / Oscar Guerra Ampliar

En la mayoría de los 28 distritos, los parlamentarios en ejercicio optaron por competir nuevamente para permanecer en el Congreso durante el periodo 2026-2030. Sin embargo, no todos lograron la votación necesaria.

No tuvieron los votos

Algunos casos llamaron especialmente la atención, como el del presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), quien no logró retener su escaño en el Distrito 3. También quedó fuera la exministra de Salud Helia Molina (PPD), derrotada en el competitivo Distrito 10.

Agencia Uno Ampliar

Uno de los golpes más fuertes fue la derrota de Francisco Undurraga (Evópoli) en el Distrito 11, un revés que coincide con la situación crítica de su partido, que no alcanzó el umbral legal para conservar su existencia. En la misma línea, el Frente Amplio perdió a figuras visibles como Andrés Giordano (Distrito 9) y Claudia Mix (Distrito 8), mientras que Demócratas vio caer a Érika Olivera y Víctor Pino.

Entre los parlamentarios no reelectos también figuran Tomás Hirsch (AH), Félix González (PEV), Daniel Melo (PS), Frank Sauerbaum (RN) y Marta Bravo (UDI), entre otros nombres que saldrán del Congreso el 10 de marzo.

Revisa los diputados que no lograron la reelección: