;

Incluyendo al presidente de la Cámara: las y los diputados que buscaron la reelección y no lograron los votos

Pese a que casi 70 parlamentarios lograron retener su escaño, figuaras emblemáticos perdieron su puesto.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO REFERENCIAL

AGENCIA UNO REFERENCIAL / Pablo Ovalle

Las elecciones parlamentarias de este domingo no solo estuvieron marcadas por el avance de las derechas y el histórico salto de 11 diputados al Senado.

También dejaron un listado significativo de figuras que no lograron asegurar su continuidad en la Cámara Baja. En total, 38 diputados quedaron fuera, configurando uno de los recambios más amplios de los últimos ciclos legislativos.

ADN

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional / Oscar Guerra

En la mayoría de los 28 distritos, los parlamentarios en ejercicio optaron por competir nuevamente para permanecer en el Congreso durante el periodo 2026-2030. Sin embargo, no todos lograron la votación necesaria.

Revisa tambén

ADN

No tuvieron los votos

Algunos casos llamaron especialmente la atención, como el del presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), quien no logró retener su escaño en el Distrito 3. También quedó fuera la exministra de Salud Helia Molina (PPD), derrotada en el competitivo Distrito 10.

ADN

Agencia Uno

Uno de los golpes más fuertes fue la derrota de Francisco Undurraga (Evópoli) en el Distrito 11, un revés que coincide con la situación crítica de su partido, que no alcanzó el umbral legal para conservar su existencia. En la misma línea, el Frente Amplio perdió a figuras visibles como Andrés Giordano (Distrito 9) y Claudia Mix (Distrito 8), mientras que Demócratas vio caer a Érika Olivera y Víctor Pino.

Entre los parlamentarios no reelectos también figuran Tomás Hirsch (AH), Félix González (PEV), Daniel Melo (PS), Frank Sauerbaum (RN) y Marta Bravo (UDI), entre otros nombres que saldrán del Congreso el 10 de marzo.

Revisa los diputados que no lograron la reelección:

  • Matías Ramírez (PC) - Distrito 2
  • José Miguel Castro (RN) - Distrito 3
  • Yovana Ahumada (PSC) - Distrito 3
  • Juan Manuel Fuenzalida (UDI) - Distrito 5
  • Ricardo Cifuentes (DC) - Distrito 5
  • Víctor Pino (Demócratas) - Distrito 5
  • Gaspar Rivas (DC) - Distrito 6
  • Tomás De Rementería (PS) - Distrito 7
  • Tomás Lagomarsino (PR) - Distrito 7
  • Artuto Barrios (PS) - Distrito 7
  • Claudia Mix (FA) - Distrito 8
  • Rubén Oyarzo (PR) - Distrito 8
  • Andrés Giordano (FA) - Distrito 9
  • Érika Olivera (Demócratas) - Distrito 9
  • Helia Molina (PPD) - Distrito 10
  • Alejandra Placencia (PC) - Distrito 10
  • María Luisa Cordero (ind.-RN) - Distrito 10
  • Francisco Undurraga (Evópoli) - Distrito 11
  • Tomás Hirsch (AH) - Distrito 11
  • Mónica Arce (DC) - Distrito 12
  • Daniel Melo (PS) - Distrito 13
  • Cristhian Moreira (UDI) - Distrito 13
  • Camila Musante (PPD) - Distrito 14
  • Marta González (FRVS) - Distrito 15
  • Marcela Riquelme (PR) - Distrito 15
  • Carla Morales (RN) - Distrito 16
  • Cosme Mellado (PR) - Distrito 16
  • Eduardo Cornejo (UDI) - Distrito 16
  • Felipe Donoso (UDI) - Distrito 17
  • Gustavo Benavente (UDI) - Distrito 18
  • Frank Sauerbaum (RN) - Distrito 19
  • Marta Bravo (UDI) - Distrito 19
  • Félix González (PEV) - Distrito 20
  • Karen Medina (DC) - Distrito 21
  • Clara Sagardia (FA) - Distrito 21
  • Andrés Jouannet (Amarillos) - Distrito 23
  • Jaime Sáez (FA) - Distrito 26
  • Marcia Raphael (RN) - Distrito 27

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad