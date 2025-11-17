Incluyendo al presidente de la Cámara: las y los diputados que buscaron la reelección y no lograron los votos
Pese a que casi 70 parlamentarios lograron retener su escaño, figuaras emblemáticos perdieron su puesto.
Las elecciones parlamentarias de este domingo no solo estuvieron marcadas por el avance de las derechas y el histórico salto de 11 diputados al Senado.
También dejaron un listado significativo de figuras que no lograron asegurar su continuidad en la Cámara Baja. En total, 38 diputados quedaron fuera, configurando uno de los recambios más amplios de los últimos ciclos legislativos.
En la mayoría de los 28 distritos, los parlamentarios en ejercicio optaron por competir nuevamente para permanecer en el Congreso durante el periodo 2026-2030. Sin embargo, no todos lograron la votación necesaria.
No tuvieron los votos
Algunos casos llamaron especialmente la atención, como el del presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), quien no logró retener su escaño en el Distrito 3. También quedó fuera la exministra de Salud Helia Molina (PPD), derrotada en el competitivo Distrito 10.
Uno de los golpes más fuertes fue la derrota de Francisco Undurraga (Evópoli) en el Distrito 11, un revés que coincide con la situación crítica de su partido, que no alcanzó el umbral legal para conservar su existencia. En la misma línea, el Frente Amplio perdió a figuras visibles como Andrés Giordano (Distrito 9) y Claudia Mix (Distrito 8), mientras que Demócratas vio caer a Érika Olivera y Víctor Pino.
Entre los parlamentarios no reelectos también figuran Tomás Hirsch (AH), Félix González (PEV), Daniel Melo (PS), Frank Sauerbaum (RN) y Marta Bravo (UDI), entre otros nombres que saldrán del Congreso el 10 de marzo.
Revisa los diputados que no lograron la reelección:
- Matías Ramírez (PC) - Distrito 2
- José Miguel Castro (RN) - Distrito 3
- Yovana Ahumada (PSC) - Distrito 3
- Juan Manuel Fuenzalida (UDI) - Distrito 5
- Ricardo Cifuentes (DC) - Distrito 5
- Víctor Pino (Demócratas) - Distrito 5
- Gaspar Rivas (DC) - Distrito 6
- Tomás De Rementería (PS) - Distrito 7
- Tomás Lagomarsino (PR) - Distrito 7
- Artuto Barrios (PS) - Distrito 7
- Claudia Mix (FA) - Distrito 8
- Rubén Oyarzo (PR) - Distrito 8
- Andrés Giordano (FA) - Distrito 9
- Érika Olivera (Demócratas) - Distrito 9
- Helia Molina (PPD) - Distrito 10
- Alejandra Placencia (PC) - Distrito 10
- María Luisa Cordero (ind.-RN) - Distrito 10
- Francisco Undurraga (Evópoli) - Distrito 11
- Tomás Hirsch (AH) - Distrito 11
- Mónica Arce (DC) - Distrito 12
- Daniel Melo (PS) - Distrito 13
- Cristhian Moreira (UDI) - Distrito 13
- Camila Musante (PPD) - Distrito 14
- Marta González (FRVS) - Distrito 15
- Marcela Riquelme (PR) - Distrito 15
- Carla Morales (RN) - Distrito 16
- Cosme Mellado (PR) - Distrito 16
- Eduardo Cornejo (UDI) - Distrito 16
- Felipe Donoso (UDI) - Distrito 17
- Gustavo Benavente (UDI) - Distrito 18
- Frank Sauerbaum (RN) - Distrito 19
- Marta Bravo (UDI) - Distrito 19
- Félix González (PEV) - Distrito 20
- Karen Medina (DC) - Distrito 21
- Clara Sagardia (FA) - Distrito 21
- Andrés Jouannet (Amarillos) - Distrito 23
- Jaime Sáez (FA) - Distrito 26
- Marcia Raphael (RN) - Distrito 27
