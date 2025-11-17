Desde “Pollo” Valdivia a Pablo Herrera: estos son los famosos que no lograron llegar al Congreso tras las elecciones

Durante la jornada del domingo se conocieron los resultados definitivos de las elecciones parlamentarias, donde varias figuras mediáticas compitieron por un cupo en el Congreso.

Concretamente, entre quienes lograron su objetivo estuvieron el exarbitro de futbol profesional, Carlos Chandía, el rostro televisivo Hotuiti Teao, la periodista Pamela Jiles, Cristián Contreras (Dr. File), Ana María Gazmuri y Javier Olivares.

En el Distrito 8 —que agrupa Colina, Lampa, Pudahuel, Quilicura, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú— uno de los nombres que llamó la atención en la previa fue Juan Carlos “Pollo” Valdivia, quien postuló por primera vez a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Con el total de mesas escrutadas, Valdivia obtuvo 35.386 votos, equivalentes al 3,3%, pero no alcanzó un escaño debido al sistema de arrastre. La misma situación afectó a la exseremi de Salud, Rosa Oyarce.

El gran ganador del distrito fue Gustavo Gatica (PC), con más del 12% de las preferencias. También resultaron electos: Agustín Romero (PR), Cristián “Dr. File” Contreras (PDG), Enrique Bassaletti (PR), Tatiana Urrutia (FA), Marcos Barraza (PC), Mario Olavarría (UDI) y Pier Karlezi (PR).

Los no electos

Entre las figuras conocidas que tampoco lograron un cupo se encuentran Felipe Vidal, Patricio Laguna, Erika Olivera, María Luisa Cordero, Gino Lorenzini, Aldo Duque, Jean Pierre Bonvallet, Giovanna Grandón (“Tía Pikachú”), Gonzalo Egas, Marlen Olivari, Pablo Herrera, Carola Julio, Felipe Ríos, Li Fridman y Juan Pablo Sáez.