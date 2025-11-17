Culparon a un turista: revelan motivo del incendio en el milenario templo chino Wenchang

Un incendio provocado por el uso irresponsable de velas por parte de un turista y un manejo descuidado del incienso, desató un fuego que consumió el Pabellón Wenchang, un templo ubicado en la montaña Fenghuang, en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China.

El siniestro ocurrió el miércoles 12 de noviembre de 2025 y quedó registrado en un video que mostró llamas envolventes y grueso humo negro en todo el edificio sagrado de tres pisos Pabellón Wenchang construido en octubre de 2009.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni se se vieron afectadas zonas boscosas cercanas. La estructura, bajo la administración del cercano Templo Yongqing, no contenía restos arquitectónicos antiguos ni reliquias culturales, ya que es una reconstrucción moderna, aunque el templo original tiene más de 1.500 años de historia.

Las autoridades locales confirmaron que se reforzarán las medidas de seguridad mientras se investiga el incidente. El equipo encargado del caso indicó que tras concluir la investigación, se iniciarán trabajos para restaurar el pabellón respetando el estilo tradicional de la arquitectura.​

Este episodio se suma a un incendio ocurrido en 2023 en el Templo Gran Buda de Shandan, en la provincia de Gansu, en el que la mayoría de la estructura fue destruida, quedando parcialmente intacta solo una estatua gigante de Buda.

El fuego en el Pabellón Wenchang representa la importancia de extremar precauciones para proteger estos sitios emblemáticos, especialmente frente a visitantes que no respetan el manejo seguro de elementos ceremoniales como velas e inciensos.​

Fire Destroys Historic Pavilion at Yongqing Temple, Zhangjiagang, Jiangsu, China today.



A fire at Yongqing Temple on November 12 destroyed the historic Wenchang Pavilion. Other parts of the ancient temple, founded in 536 AD, were unharmed. pic.twitter.com/G0ELU8s4le — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 12, 2025

En palabras de las autoridades, el incendio se atribuye al “uso irresponsable de velas y el manejo torpe del incienso” por parte del visitante, y se destacaron las acciones rápidas para contener el fuego y evitar daños mayores.

Se anunció además la suspensión temporal del acceso al templo para facilitar las labores de evaluación y restauración, esperando volver a abrir en un futuro con mejores medidas de seguridad y prevención.

Así, el siniestro llega como un triste recordatorio sobre la necesidad de reforzar las normas de seguridad y educación para los turistas, con el fin de preservar el valioso patrimonio cultural y arquitectónico de China, y evitar tragedias similares a la ocurrida en otros templos históricos del país.