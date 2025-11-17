;

Actualizan el estado de salud de Pedro Engel: fue hospitalizado tras una trombosis en el pulmón

El médium de 75 años causó preocupación por su internación médica.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Una serie de mensajes publicados en redes sociales causaron preocupación acerca del estado de salud de Pedro Engel, quien debió ser internado tras sufrir una trombosis pulmonar.

El caso salió a la luz cuando el rostro de TV+ escribió en un post: “Estoy atravesando un desafío de salud importante, un trombo en el pulmón, pero mi corazón está en calma. Tengo una confianza absoluta en el increíble equipo de médicos terrestres que me está cuidando”.

Luego, en el mismo texto, añadió: “Y una fe inquebrantable en los médicos del cielo que me guían y protegen. Mi amor por este mundo es demasiado grande y mi convicción es firme: me quedaré aquí muchos años más para seguir disfrutando de esta vida que tanto amo. Gracias por toda su buena energía”.

Posteriormente, el 16 de noviembre, el médium señaló: “Después de momentos de conversaciones espirituales con mi alma, ya estoy de vuelta, gracias a todo el equipo médico y a todos los que rezaron, a los ángeles y arcángeles, ya estoy en mi casa con decenas de remedios y con tanto amor que recibí. Gracias, gracias, ahora comienza el camino para sanar”.

En su reflexión más reciente, publicada este 17 de noviembre, el médium relató: “Cuando entras en un hospital eres muy frágil. Te sacas los zapatos, la ropa, y te vas despojando de tu rutina. Quedas en manos de un destino, sin saber lo que ocurre (...) Sin saber si ya estás muriendo o sanando”.

“Eso sentí. Al final, vienen los diagnósticos y el cuerpo cansado ya quiere volver a la vida cotidiana: a tu casa, a tu cama, a tu vida. Te das cuenta de que es un aviso, un tiempo de gracias, una segunda oportunidad”, agregó.

Y acá estoy, para agradecer todos los recados que me enviaron y todo el cariño que recibí de todo el personal médico y de cada persona que me atendió (...) Agradezco a mi familia toda, que me acompañó todo el tiempo, y a mis ancestros, que en las noches me asistían en sus cuerpos de luz”, concluyó el tarotista.

