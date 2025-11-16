Era de los votos más esperados. Pasado el mediodía, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, llegó hasta el Liceo Poeta Federico García Lorca de Conchalí para cumplir con su deber cívico en las Elecciones 2025.

Después de más de una hora de espera, la candidata del oficialismo conversó con los medios de comunicación, donde, entre otras cosas, comentó lo que fue su masiva llegada al colegio de votación.

“Más que una llegada caótica, fue una llegada masiva, alegre y es algo que se agradece profundamente. Tengo la suerte de poder caminar tranquila por la calle entre la que me conoce y la que no, y cuando uno quiere representar a un país no puede estar escondido detrás de un vidrio”, partió indicando.

Agregó que “la jornada ha sido familiar, estoy muy agradecida de todo su apoyo. Hemos estado con ellos y con la prensa atendiendo las consultas, pero le agradezco a todos los vecinos y vecinas que han ido a apoyar”, aseguró.

Sobre los resultados, Jara aseveró que “en el evento de que sea una de las que avance a segunda vuelta, desde mañana haré lo de todos los días, que es seguir tragando por el bien de Chile. Quien quiere gobernar el país, tiene que conversar con todos los sectores”, dijo.

Al final, dejó un mensaje para sus rivales: “para quien pase de la derecha, no se nieguen a los debates, cuando se quiere gobernar, hay que tener respuesta para todo, aunque sea complejo y de frente a la ciudadanía”, finalizó Jeannette Jara.