De seguro, será la imagen del día. Como pocas veces pasó en otros procesos, y claramente el único caso de la jornada, el arribo de Jeannette Jara a su colegio de votación quedará como lo más llamativo de las Elecciones 2025.

La candidata del oficialismo caminó durante cuadras acompañadas de vecinos de la comuna de Conchalí, votantes que se le acercaron a pedir fotos o simplemente a saludarla, desatando una verdadera locura en su arribo al Liceo Poeta Federico García Lorca.

Rodeada de cientos de personas, sin escoltas, ni vidrios blindados, la ex ministra del Trabajo del Presidente Gabriel Boric logró llegar a su mesa después de casi una hora de intento para poder ejercer su derecho a voto.

“Espero que sea una jornada tranquila. Que la gente vote informadamente. Espero pasar a la segunda vuelta si es que esto no se resuelve ahora en la primera“, esgrimió la candidata.

