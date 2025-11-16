;

VIDEOS. Sin escoltas en masiva llegada a su colegio: locura y colapso total en votación de Jeannette Jara en Conchalí

La candidata del oficialismo demoró casi una hora en llegar a su colegio de votación para cumplir con su deber cívico.

Gonzalo Miranda

Jeannette Jara llegando a votar en Conchalí

Jeannette Jara llegando a votar en Conchalí / RAUL BRAVO

De seguro, será la imagen del día. Como pocas veces pasó en otros procesos, y claramente el único caso de la jornada, el arribo de Jeannette Jara a su colegio de votación quedará como lo más llamativo de las Elecciones 2025.

La candidata del oficialismo caminó durante cuadras acompañadas de vecinos de la comuna de Conchalí, votantes que se le acercaron a pedir fotos o simplemente a saludarla, desatando una verdadera locura en su arribo al Liceo Poeta Federico García Lorca.

Rodeada de cientos de personas, sin escoltas, ni vidrios blindados, la ex ministra del Trabajo del Presidente Gabriel Boric logró llegar a su mesa después de casi una hora de intento para poder ejercer su derecho a voto.

“Espero que sea una jornada tranquila. Que la gente vote informadamente. Espero pasar a la segunda vuelta si es que esto no se resuelve ahora en la primera“, esgrimió la candidata.

Mira las imágenes

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad