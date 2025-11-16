El candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, salió a hablar ante los medios en un ambiente de celebración y desahogo político, luego de consolidarse como una de las grandes sorpresas de la elección presidencial.

Acompañado por su círculo cercano, Parisi agradeció reiteradamente “a Dios”, a su familia y a su comando por el desempeño obtenido, asegurando que su fuerza política quedó “a nada, a nada” de pasar a la segunda vuelta, lo que desató el entusiasmo entre sus adherentes.

En su intervención, Parisi apuntó directamente a lo que calificó como una “campaña injusta”, acusando a encuestadores y consultoras de instalar la idea de que su candidatura era “voto perdido”.

Nombró específicamente a Alfredo Mayol y empresas como Cadem, a quienes acusó de manipular la percepción pública y afectar su rendimiento electoral. “Qué vergüenza. Nos manipularon la encuesta, y lo lamento por Chile”, afirmó, asegurando que ese escenario habría frenado su opción de disputar el balotaje.

Más allá de las críticas, el líder del PDG destacó el crecimiento político de su sector, señalando que podrían obtener entre “diez y quince nuevos diputados”, lo que, a su juicio, consolida al partido como una fuerza relevante en el Congreso.

Reiteró su compromiso con una política “pragmática, sin ideologías”, centrada en la clase media y en el fortalecimiento de instituciones como Gendarmería, Carabineros y los trabajadores públicos. También lanzó cuestionamientos al delegado presidencial de la Región Metropolitana, a quien acusó de impedir un acto de campaña que —aseguró— pudo haberle dado aún más respaldo en las urnas.

En un mensaje final marcado tanto por gratitud como por frustración, el candidato afirmó que el PDG será “un fiero carcelero de la probidad y de los recursos” en el Parlamento y que Chile “tiene un potencial único” que, según él, su proyecto político aún espera encabezar en el futuro.







