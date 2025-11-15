"El ciclo de Paulo Díaz en River está agotado“, escriben tajantes al otro lado de la cordillera. Es el presente para el olvido que vive el seleccionado chileno en River Plate, cuadro que este domingo se juega todo el 2025, y gran parte del 2026.

El ‘millonario’ debe vencer a Vélez y esperar que Argentinos Jrs pierda para meterse en la Copa Libertadores 2026, la exigencia mínima que tiene Marcelo Gallardo y que, hoy, corre serio riesgo.

Siete bajas son las que tiene el ‘muñeco’ para visitar al ‘Fortín’ en el José Amalfitani y por ello se esperaba que Paulo Díaz fuera titular, pese a sus horribles presentaciones en los últimos encuentros, en especial en el Superclásico ante Boca del pasado fin de semana.

Sin embargo, Marcelo Gallardo golpeó la mesa, escuchó a los hinchas y le dio un brutal portazo el defensor chileno: lo dejó fuera de la convocatoria, al igual que al colombiano Miguel Borja, otro de los cuestionados en la ‘banda sangre’.

“El chileno venía de ser titular en el Superclásico en la Bombonera y, ante la suspensión por acumulación de amarillas de Lucas Martínez Quarta, parecía tener su lugar asegurado ante el Fortín. Sin embargo, su mala tarde ante Boca, sumado a que hace tiempo fue desplazado por Lautaro Rivero, anticiparon lo que en Núñez ya es un secreto a voces: el ciclo de Paulo Díaz en River está agotado”, escribieron en TyC Sports.

River visita este domingo, a las 17:00 horas, a Vélez Sarsfield con la misión exclusiva de obtener tres puntos que le permitan no solo meterse en los playoffs del Clausura, sino que además ilusionado con decir presente en la Copa Libertadores 2026, torneo al que no falta desde el 2015.