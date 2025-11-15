Se veía venir. El número 1 y 2 del mundo definirán al monarca del ATP Finals 2025, “torneo de maestros” para el pueblo hispano, donde se reúnen los mejores tenistas de la temporada, en esta ocasión, en Turín.

Después de varios días de partidos, finalmente Carlos Alcaraz (1) y Jannik Sinner (2) determinarán al mejor deportista del campeonato: el español venció al canadiense Félix Auger-Aliassime (8), mientras que el italiano derrotó al australiano Álex de Miñaur (7).

Pese a la batalla final en el Inalpi Arena de Turín, el número 1 del mundo no está en juego. Alcaraz aseguró ser el mejor tenista de la temporada, aunque pierda ante el italiano.

La final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner será este domingo, desde las 14:00 horas de nuestro país y la podrás ver a través de ESPN, Disney+ y Tennis TV.