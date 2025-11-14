;

Tarotista lanza última predicción de las Elecciones 2025 y advierte que hay un “voto oculto”: se movieron las varitas

Vanny Acosta utiliza dos varillas que se mueven para responder “sí” o “no” ante distintas interrogantes. Se entregaron los supuestos nombres que pasarían a la segunda vuelta.

Javier Méndez

La tarotista Vanny Acosta se la jugó con una nueva predicción para las Elecciones Presidenciales 2025, que se realizarán este domingo 16 de noviembre.

Esta semana, durante una edición de Buenos Días, Buenas Tardes, el matinal del canal TVR, la mujer realizó un ejercicio con dos varitas doradas que, supuestamente, permiten anticipar lo que está por venir.

Los animadores Daniel Valenzuela y Javiera Carvallo quisieron saber qué candidatos pasarán a la segunda vuelta que se realizaría en el mes de diciembre.

Estuve viendo el fin de semana y sigue la misma tendencia, la que dicen las varitas (...) hay como un ‘voto escondido’ que todavía no se sabe”, planteó Acosta.

“Se habla de fraude, que podría haber fraude electoral en algún minuto”, lanzó el “Palomo”. “Por eso hay que tener a todos los vocales y apoderados vigilando todo, hay que tener ojo con eso”, replicó la entendida.

Segundos más tarde, tras potenciar las varitas, la respuesta fue que José Antonio Kast y Jeannette Jara pasarían a la siguiente etapa. “Yo no tengo posibilidad de forzar estar varitas, se mueven solas”.

“¿José Antonio Kast va a ser el próximo Presidente de Chile?“, cuestionó Carvallo, mirando atenta la reacción de los palitos. “Sí”, fue la respuesta.

“Estoy sintiendo la energía”, expresó la invitada. Acorde a la misma fuente, Chile mejoraría, pero también existirían manifestaciones durante el año 2026.

¿Y que pasaría con Jara si no sale? Las cartas señalaron una respuesta. “Ella está viendo cómo quedar bien para el próximo gobierno (...) igual será la piedra en el zapato, vigilando todo”, sumó Vanny.

