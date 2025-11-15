Ex Miau Astral lanza presagio de las Elecciones 2025: habría sorpresas y “carta sólida” que triunfaría este domingo

A solo horas de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile, la astróloga Consuelo Ulloa, conocida previamente como Miau Astral, rompió el silencio y se la jugó con un presagio sobre qué pasaría este domingo 16 de noviembre.

“Tenemos la Elección con Mercurio retrógrado y con un gran triángulo de agua involucrado, que nos muestra que lo que puede surgir es nuevo, imprevisto”, lanzó a La Cuarta.

Según ella, hay “posibilidad de imprevistos, atrasos o confusiones, así como la aparición de elementos sorpresivos”. La última vez que pasó algo así fue en cuando se realizó el Plebiscito de Salida.

¿Y qué candidato podría ganar las Elecciones en Chile?

“Creo que esta elección no está completamente definida y eso se visibiliza en quien pase a segunda vuelta. Jeannette Jara es una carta sólida para ganar la primera vuelta, pero el contendor que aparezca para la segunda vuelta no está completamente cerrado por los astros”, sostuvo.

¿Y qué podría pasar en el futuro, tras la definición?

Acorde a su relato, los movimientos de Saturno y Neptuno, junto con los eclipses en Virgo y Piscis, indicarían un momento de transformación profunda en la identidad del país. Este escenario se reflejaría en fenómenos como la migración y las variaciones culturales, señales de que Chile estaría atravesando una etapa de desestructuración interna.

Además, planteó que estos patrones astrológicos guardan similitudes con los de 1945 y 1972, lo que sugeriría la reactivación de ciertas dinámicas históricas. Sin embargo, aclaró que no se trataría de repetir el pasado, ya que el contexto social actual introduce factores completamente distintos.

“Los próximos años para Chile son de reordenamiento, pero a la vez caos (...) Los próximos años son para definir qué es el nuevo Chile y en qué lugar quedará ubicado el péndulo en el espectro izquierda-derecha. No creo que lleguemos a ningún extremo”, adelantó la tarotista.