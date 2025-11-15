;

Cristian Garin remonta ante Tomás Barrios y se inscribe en la final de Challenger de Montevideo

‘Gago’ irá por la corona, instancia donde enfrentará al peruano Ignacio Buse (110° ATP).

Gonzalo Miranda

Anticipaban un partidazo, y cumplieron con creces. Este sábado por la tarde, Cristian Garin (105° ATP) y Tomás Barrios (111°) se midieron por las semifinales del Challenger 250 de Montevideo, en Uruguay.

En el primer set, ‘Tomy’ se mostró muy contundente y aprovechó las oportunidades que tuvo para quedarse con la primera manga por 6-4.

Sin embargo, vendrían la remontada de ‘Gago’. Garin supo sacar adelante el segundo parcial para quedárselo por 6-4.

Ya en el set definitivo, Barrios se vino abajo, lo que fue aprovechado por Garin para terminar imponiéndose por un parcial de 6-1.

De esta manera, Cristian Garin ahora definirá al mejor del torneo ante el peruano Ignacio Buse (110° ATP) y séptimo cabeza de serie del Challenger.

Aquello ocurrirá este domingo 16 de noviembre, desde las 17:30 horas de nuestro país, y como siempre lo podrás seguir junto al equipo de ADN Deportes.

