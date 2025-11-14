;

“Yo no hablo así”: Gary Medel negó la supuesta conversación filtrada con una mujer

Además, el futbolista hizo una importante revelación de su vida privada.

“Yo no hablo así”: Gary Medel negó la supuesta conversación filtrada con una mujer

Gary Medel ha estado envuelto en el centro de la polémica, una vez más, en el mundo de la farándula, esta vez por la filtración de un supuesto chat subido de tono con una misteriosa mujer.

Tras la mediática repercusión de los hechos, fue el propio jugador de Universidad Católica quien salió al paso para aclarar la situación. Esto, siendo de carácter especial si consideramos que tiene pareja.

Fiel a su estilo, el futbolista publicó una imagen en Instagram mostrando parte de sus entrenamientos junto a la canción No Ando Solo de Bryant Myers, acompañada del mensaje desafiante “Que hablen los perros” .

Esta reacción fue interpretada por sus seguidores como una postura de firmeza ante las acusaciones y demostrando desinterés ante los hechos que han dado mucho de qué hablar.

En conversación con el programa Zona de Estrellas , el futbolista negó la veracidad de los mensajes filtrados y aseguró que “esos whatsapp que dicen ‘no estoy ñay’, es mentira, yo no hablo así” .

Además, otro punto que generó revuelo de sus más recientes repercusiones es que confirmó que actualmente no se encuentra en una relación formal

