FOTO. “A ver la con... mándame en video rico”: filtran supuesto chat subido de tono entre Gary Medel y una mujer desconocida

La periodista Cecilia Gutiérrez compartió pantallazos de los mensajes.

José Campillay

“A ver la con... mándame en video rico”: filtran supuesto chat subido de tono entre Gary Medel y una mujer desconocida

“A ver la con... mándame en video rico”: filtran supuesto chat subido de tono entre Gary Medel y una mujer desconocida / ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Gary Medel, vuelve a estar en el centro de la noticia y una vez más por razones ajenas al fútbol, ligado al mundo de la farándula y el espectáculo, con un nuevo escándalo que está dando de qué hablar.

El jugador de Universidad Católica sufrió una supuesta filtración de mensajes privados que revelarían conversaciones íntimas con una mujer desconocida, pese a estar en una relación pública con Francisca González.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez quien dio a conocer los pantallazos en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con una foto de Medel en un avión, junto a su actual pareja y una amiga de ella, durante un viaje a Río de Janeiro.

En los mensajes filtrados, el ‘Pitbull’ habría enviado textos sugerentes y subidos de tono: “Ya po, juntémonos. La Fran no cacha na, ni me revisa el celu. A ver la conch... qué rica. La extraño, po”.

La mujer, aún sin identificar, responde: “Pero y tu polola, po. Qué onda”, a lo que Medel contesta: “Ya po, no estoy ñay. Mándame en video rico”.

La panelista de Primer Plano, quien dejó en claro que el futbolista se encuentra en una relación, dejó su comentario en la imagen mencionando que “igual no pierde el tiempo”.

El caso rápidamente se viralizó en redes sociales, generando todo tipo de reacciones y comentarios sobre la conducta de Gary, quien hasta ahora no ha emitido una declaración oficial sobre el tema.

