Tomás Vodanovic sufre grave lesión y deberá bajar su trabajo en terreno: “Es una noticia difícil de procesar”

El alcalde de Maipú confirmó que reducirá su despliegue mientras sigue como uno de los nombres clave del comando de Jara.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, confirmó que deberá disminuir de manera significativa su presencia en terreno luego de recibir un diagnóstico médico que calificó como “una noticia difícil de procesar”.

A través de su cuenta de Instagram, el jefe comunal informó que una resonancia magnética reveló una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera, lesión que podría requerir cirugía.

Según explicó, en los próximos días se evaluará si será intervenido, pero adelantó que el tratamiento implicará varios meses sin poder correr, una actividad que —dijo— le ayuda a manejar el estrés del cargo.

Aun así, aseguró que continuará cumpliendo sus responsabilidades: “Deberé reducir mi despliegue y presencia en terreno, pero sin descuidar mi labor municipal”.

El anuncio llega en un momento de alta exposición política para el alcalde, quien ha asumido un rol protagónico en la campaña presidencial de Jeannette Jara. Vodanovic ha acompañado a la candidata oficialista en actividades clave, incluido el reciente debate televisivo y el multitudinario cierre de campaña en la Plaza de Maipú, donde fue ovacionado por miles de asistentes.

En ese acto, el alcalde emitió un discurso que escaló rápidamente en repercusión nacional. Criticó a los candidatos de derecha Johannes Kaiser y José Antonio Kast, cuestionando la difusión del miedo como estrategia electoral y recordando, en alusión a la propuesta de indultos para condenados en Punta Peuco, que “Chile merece más que la denostación”.

Pese a la lesión, Vodanovic aseguró estar “mentalizado” para enfrentar el proceso de recuperación y volver a las actividades deportivas lo antes posible. Mientras tanto, seguirá apoyando la campaña y liderando la gestión municipal, aunque con desplazamientos reducidos.

