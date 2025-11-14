Piero Maza es elegido para dirigir la final de la Copa Sudamericana 2025 / LUIS ROBAYO

Este viernes, Conmebol oficializó quién será el arbitro que dirigirá la final de la Copa Sudamericana.

Aunque la U de Chile quedó fuera en semifinales del torneo continental, habrá representación nacional en Asunción el 22 de noviembre.

Esto porque Piero Maza será el encargado de impartir justicia en el choque entre Lanús y Atlético Mineiro.

Miguel Rocha y Alejandro Molina serán sus jueces asistentes, mientras que el colombiano Carlos Betancur es designado como cuarto árbitro.

En cuanto al VAR, también habrá presencia chilena, con la herramienta tecnológica liderada por Juan Lara, acompañado por otro nacional, Alan Sandoval, y los cafetaleros David Rodríguez y Leonard Mosquera.

Así las cosas, Piero Maza sumará otro hito en su carrera, donde ya dirigió la Finalissima en 2022 entre Argentina e Italia, además de impartir justicia en las semifinales de la Copa América 2024, cuando Argentina derrotó a Canadá.