;

Roberto “Cóndor” Rojas sorprende al elegir al mejor arquero de la historia de Chile: no nombró a Claudio Bravo

“En el fútbol chileno no hay otro arquero técnicamente mejor”, aseguró el exportero nacional.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El histórico exportero nacional Roberto “Cóndor” Rojas, quien marcó una época inolvidable tanto en Colo Colo como en La Roja, sorprendió al elegir al mejor arquero de la historia de Chile.

En diálogo con el Podcast Centenario del cuadro albo, el otrora guardameta de 68 años confesó quién es su portero favorito de todos los tiempos y reconoció: “Yo me considero un arquero bueno, no el mejor”.

Revisa también:

ADN

“Nunca me consideré el mejor. Y dentro de los grandes arqueros de Colo Colo fui bueno, hay otros, es cosa de gusto”, agregó.

Consultado por la figura de Claudio Bravo, Rojas fue enfático y prefirió destacar a otro arquero histórico. “Para mí el mejor arquero, a quien tuve a mi lado y aprendí mucho, fue Mario Osbén. Para mí en el fútbol chileno no hay otro arquero técnicamente mejor", aseguró.

"No hubo otro arquero mejor, tanto en Colo-Colo como en la selección“, agregó. Luego, indició que Osbén, fallecido en 2021, no recibió el reconocimiento que merecía: “Las cosas no se le dieron como se me dieron a mí, pero fui en parte por lo que Osbén me enseñó en Colo Colo… Fue un gran compañero, una gran persona, le tengo un gran agradecimiento”.

Cabe recordar que Mario “El Gato” Osbén falleció a los 70 años de edad. A lo largo de su trayectoria tuvo pasos por Deportes Concepción, Ñublense, Unión Española, Colo Colo, Lota Schwager y Cobreloa. Además, jugó el Mundial de España 1982 con La Roja.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad