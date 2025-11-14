Roberto “Cóndor” Rojas sorprende al elegir al mejor arquero de la historia de Chile: no nombró a Claudio Bravo

El histórico exportero nacional Roberto “Cóndor” Rojas, quien marcó una época inolvidable tanto en Colo Colo como en La Roja, sorprendió al elegir al mejor arquero de la historia de Chile.

En diálogo con el Podcast Centenario del cuadro albo, el otrora guardameta de 68 años confesó quién es su portero favorito de todos los tiempos y reconoció: “Yo me considero un arquero bueno, no el mejor”.

“Nunca me consideré el mejor. Y dentro de los grandes arqueros de Colo Colo fui bueno, hay otros, es cosa de gusto”, agregó.

Consultado por la figura de Claudio Bravo, Rojas fue enfático y prefirió destacar a otro arquero histórico. “Para mí el mejor arquero, a quien tuve a mi lado y aprendí mucho, fue Mario Osbén. Para mí en el fútbol chileno no hay otro arquero técnicamente mejor", aseguró.

"No hubo otro arquero mejor, tanto en Colo-Colo como en la selección“, agregó. Luego, indició que Osbén, fallecido en 2021, no recibió el reconocimiento que merecía: “Las cosas no se le dieron como se me dieron a mí, pero fui en parte por lo que Osbén me enseñó en Colo Colo… Fue un gran compañero, una gran persona, le tengo un gran agradecimiento”.

Cabe recordar que Mario “El Gato” Osbén falleció a los 70 años de edad. A lo largo de su trayectoria tuvo pasos por Deportes Concepción, Ñublense, Unión Española, Colo Colo, Lota Schwager y Cobreloa. Además, jugó el Mundial de España 1982 con La Roja.