;

Ministro Cataldo condena ataque con molotov en el Instituto Nacional y cuestiona ausencia de detenidos

Según el propio liceo, la presencia de encapuchados se registró durante el recreo matinal, obligando la suspensión de clases.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expresó su rechazo absoluto a los incidentes que obligaron al Instituto Nacional a suspender sus clases este viernes, luego de que un grupo de encapuchados protagonizara desórdenes dentro y fuera del establecimiento.

La situación escaló cuando una bomba molotov impactó en la sala de profesores, ubicada en el segundo piso, generando preocupación por la seguridad del personal docente.

ADN

Según informó el propio liceo en un comunicado, la presencia de encapuchados se registró durante el recreo matinal y derivó en hechos que “pusieron en riesgo la integridad” de la comunidad educativa. Afortunadamente, el artefacto incendiario no provocó lesiones ni daños estructurales.

Revisa también

ADN

Cataldo calificó el episodio como “pésimo” y enfatizó que acciones de este tipo, especialmente cuando involucran artefactos incendiarios y estudiantes, son “inaceptables”, indicó EMOL. Agregó que el resultado pudo haber sido grave y lamentó que la jornada terminara sin responsables detenidos: “Potencialmente, el hecho pudo ser muy complejo”.

El ministro destacó que, pese a lo ocurrido, no hubo docentes ni alumnos heridos, lo que consideró un alivio dentro de un escenario que se repite con preocupante frecuencia en el histórico establecimiento.

Las declaraciones del secretario de Estado se producen en medio de otro frente de debate: el recorte presupuestario a los Liceos Bicentenario incluido en el proyecto de Presupuesto 2026.

La disminución de más de $1.200 millones ha generado inquietud entre las comunidades educativas, una preocupación que el propio Cataldo comparte. Sin embargo, explicó que responde a un ajuste fiscal general y que se buscó minimizar su impacto.

El ministro aseguró que los recursos para las generaciones 2018, 2019 y 2020 están garantizados, y que la reducción se vincula a los bajos niveles de ejecución histórica por parte de algunos sostenedores. Aun así, reconoció que la situación requiere atención, especialmente considerando las tensiones que atraviesan los establecimientos emblemáticos como el Instituto Nacional.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad