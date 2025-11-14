Ministro Cataldo condena ataque con molotov en el Instituto Nacional y cuestiona ausencia de detenidos

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expresó su rechazo absoluto a los incidentes que obligaron al Instituto Nacional a suspender sus clases este viernes, luego de que un grupo de encapuchados protagonizara desórdenes dentro y fuera del establecimiento.

La situación escaló cuando una bomba molotov impactó en la sala de profesores, ubicada en el segundo piso, generando preocupación por la seguridad del personal docente.

Según informó el propio liceo en un comunicado, la presencia de encapuchados se registró durante el recreo matinal y derivó en hechos que “pusieron en riesgo la integridad” de la comunidad educativa. Afortunadamente, el artefacto incendiario no provocó lesiones ni daños estructurales.

Cataldo calificó el episodio como “pésimo” y enfatizó que acciones de este tipo, especialmente cuando involucran artefactos incendiarios y estudiantes, son “inaceptables”, indicó EMOL. Agregó que el resultado pudo haber sido grave y lamentó que la jornada terminara sin responsables detenidos: “Potencialmente, el hecho pudo ser muy complejo”.

El ministro destacó que, pese a lo ocurrido, no hubo docentes ni alumnos heridos, lo que consideró un alivio dentro de un escenario que se repite con preocupante frecuencia en el histórico establecimiento.

Las declaraciones del secretario de Estado se producen en medio de otro frente de debate: el recorte presupuestario a los Liceos Bicentenario incluido en el proyecto de Presupuesto 2026.

La disminución de más de $1.200 millones ha generado inquietud entre las comunidades educativas, una preocupación que el propio Cataldo comparte. Sin embargo, explicó que responde a un ajuste fiscal general y que se buscó minimizar su impacto.

El ministro aseguró que los recursos para las generaciones 2018, 2019 y 2020 están garantizados, y que la reducción se vincula a los bajos niveles de ejecución histórica por parte de algunos sostenedores. Aun así, reconoció que la situación requiere atención, especialmente considerando las tensiones que atraviesan los establecimientos emblemáticos como el Instituto Nacional.