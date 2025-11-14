Incidentes en el Instituto Nacional obligan a suspender las clases
La rectoría suspendió las clases de la mañana tras los incidentes registrados en el perímetro del establecimiento, donde encapuchados lanzaron artefactos incendiarios.
Durante este viernes, un grupo de encapuchados con overoles blancos salió a la calzada y lanzó artefactos incendiarios, lo que activó el despliegue de Carabineros en las inmediaciones del Instituto Nacional.
Revisa también:
En concreto, la policía intentó contener la acción y empujar al grupo hacia el interior del establecimiento, mientras el tránsito fue desviado de manera preventiva.
A raíz del episodio, la rectoría resolvió suspender las clases del bloque AM y evalúa si retomará la jornada durante la tarde, según publicó Emol.
Con el paso de los minutos, Carabineros volvió a habilitar la circulación para vehículos particulares en el sector.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.