Incidentes en el Instituto Nacional obligan a suspender las clases

Durante este viernes, un grupo de encapuchados con overoles blancos salió a la calzada y lanzó artefactos incendiarios, lo que activó el despliegue de Carabineros en las inmediaciones del Instituto Nacional.

En concreto, la policía intentó contener la acción y empujar al grupo hacia el interior del establecimiento, mientras el tránsito fue desviado de manera preventiva.

A raíz del episodio, la rectoría resolvió suspender las clases del bloque AM y evalúa si retomará la jornada durante la tarde, según publicó Emol.

Con el paso de los minutos, Carabineros volvió a habilitar la circulación para vehículos particulares en el sector.