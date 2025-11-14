;

VIDEO. México le devuelve la burla a Argentina tras eliminarla del Mundial Sub 17: festejaron con canción del Chavo del 8

El seleccionado azteca recordó lo ocurrido en el Mundial Sub 20 de Chile y se tomó revancha de la “Abiceleste”.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Tras eliminar por penales a Argentina en el Mundial Sub 17 de Qatar, la selección de México le devolvió la mano a la “Albiceleste” y se burló entonando una canción de El Chavo del 8, a modo de venganza por la polémica celebración de los trasandinos luego de vencer a la “Tricolor” en la Copa del Mundo Sub 20 de Chile.

El cuadro azteca estuvo a minutos de ganarle al equipo de Diego Placente en el tiempo regular, pero un cabezazo de Fernando Closter decretó el 2-2 final para definir la serie en los penales. Desde los 12 pasos, los mexicanos se impusieron por 5-4 y celebraron así su pase a los octavos de final.

Una vez finalizado el partido, el plantel de México no dejó pasar la oportunidad y puso en el vestuario la canción “La vecindad” del Chavo del 8. El video fue difundido por la madre de Lucca Vuoso, delantero de 17 años que representa a la selección azteca.

Cabe recordar que meses antes, Argentina había eliminado a la “Tri” del Mundial Sub 20 de Chile y se retiró del Estadio Nacional con la melodía de introducción de la famosa serie de televisión, generando la indignación de los mexicanos.

Ahora, México deberá pensar en los octavos de final del Mundial Sub 17, instancia donde enfrentará al ganador de la llave entre Inglaterra y Corea del Sur, que se jugará este sábado en la ciudad de Doha.

