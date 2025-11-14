;

La historia continúa: “Divorciados 2.0” promete risas y sorpresas en su esperado estreno en el Teatro Mori

Una propuesta renovada que promete risas y emociones, explorando los desafíos de la vida adulta con un elenco de lujo.

Alejandro Basulto

Pronto llegará a las tablas capitalinas el estreno de Divorciados 2.0, una comedia que actualiza la historia de los recordados exmaridos surgidos de la teleserie Separados y de la obra Divorciados, que superó las 100 funciones y atrajo a más de 100 mil asistentes en distintas ciudades del país.

La nueva producción —que reúne nuevamente a Rodrigo Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz— debutará el jueves 13 de noviembre en Teatro Mori Vitacura, donde se presentará todos los jueves a las 20:30 horas hasta el 4 de diciembre.

En esta continuación, los personajes se reencuentran tras varios años para enfrentar un inesperado conflicto judicial que los obliga a lidiar con sus limitaciones, contradicciones y la exigente vida adulta. Con monólogos, diálogos rápidos y situaciones absurdas, el montaje propone un recorrido humorístico por la paternidad, las responsabilidades y las segundas oportunidades.

Queremos sorprender al público con una propuesta diferente, divertida y cercana, que rescata la esencia de estos personajes, pero los sitúa en escenarios completamente nuevos”, adelantó Rodrigo Muñoz, actor, guionista y director del proyecto.

El proceso creativo se desarrolla bajo la producción de Lautaro Lobo. “La idea es ofrecer una comedia inteligente, ágil y profundamente humana, donde el público pueda reencontrarse con estos hombres que, pese a todo, siguen intentando ser mejores”, comentó.

Con una duración de 80 minutos, Divorciados 2.0 promete una experiencia cargada de nostalgia, humor y nuevas dinámicas entre sus protagonistas. Las entradas pueden adquirirse en Ticketmaster y en la boletería del teatro.

DIVORCIADOS 2.0

Fecha: Del 13 de noviembre al 4 de diciembre

Hora: Todos los jueves, a las 20.30 hrs.

Lugar: Mori Vitacura (Av. Bicentenario 3800, Vitacura)

Duración: 80 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Autor y director: Rodrigo Muñoz | Elenco: Rodrigo Muñoz, Andrés Velasco, Fernando Larraín y Carlos Díaz | Producción: Lautaro Lobo.

