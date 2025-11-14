En medio de la COP30, expertos advierten: sin diplomacia científica no habrá implementación del Acuerdo de París

La reciente COP30 volvió a situar a la ciencia en el centro de la cooperación internacional para combatir la crisis climática, destacando la imprescindible diplomacia científica para que el Acuerdo de París pueda ser implementado eficazmente.

Durante el panel “Science Diplomacy in the Context of the Climate Crisis: The Strategic Role of Philanthropy and Universities”, expertos enfatizaron que, frente a un mundo fragmentado por la desinformación y la polarización política, la ciencia representa “el lenguaje universal que puede volver a unir a la humanidad”, en palabras de Francisca Cortés Solari, presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari.

El evento, organizado por la WMO, el IPCC, la Fundación MERI y la Université Côte d’Azur, subrayó que “una diplomacia científica robusta” es clave para restaurar la confianza en las instituciones y en la evidencia, permitiendo que el conocimiento científico se traduzca en “acciones y acuerdos multilaterales basados en cooperación, ética y equidad”.

Además, se destacó el rol de las universidades como plataformas de “investigación, diálogo y colaboración interinstitucional”, capaces de contribuir con evidencia y fomentar la confianza entre países y sectores diversos.

Por otra parte, la filantropía fue señalada como un agente de cambio crítico gracias a su “flexibilidad y capacidad de asumir riesgo”, lo que le permite catalizar la investigación en áreas críticas, impulsar proyectos innovadores y construir redes globales que luego pueden ser ampliadas por gobiernos y organismos multilaterales.

Este enfoque estratégico es fundamental para abordar la triple crisis climática, de biodiversidad y de contaminación que enfrenta el planeta.

El panel también hizo hincapié en la importancia de formar nuevas generaciones de diplomáticos científicos, como destacó el profesor Paul Simmons, de Yale University y ex embajador de EE.UU. en Chile, quien resaltó la existencia de un “programa de postgrado en diplomacia científica destinado a cerrar la brecha entre ciencia, política y gobernanza”.

Ampliar

Asimismo, Jean-Christophe Martin, director del Institute for Peace and Development de la Université Côte d’Azur, subrayó la incorporación de formación ambiental en todas las facultades desde el primer año, para que futuros profesionales comprendan “las interdependencias del sistema climático”.

Finalmente, el panel lanzó un llamado a fortalecer alianzas estratégicas entre universidades, filantropía y organismos multilaterales para desarrollar proyectos de mitigación, adaptación e innovación tecnológica que puedan ser escalados e integrados en políticas públicas.

El encuentro concluyó reafirmando que “la diplomacia científica es hoy un componente fundamental de la gobernanza ambiental global,” y que su avance dependerá de “redes de cooperación sostenidas basadas en conocimiento, ética y visión de largo plazo”.

Este llamado pone en relieve que sin el fortalecimiento de la diplomacia científica no será posible cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, dejando entrever que la clave para enfrentar la crisis global radica en la cooperación basada en evidencia y confianza entre naciones y sectores .