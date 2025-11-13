Coté López y su férrea defensa a su nuevo pololo tras denuncia por tráfico de drogas: “Nunca estuvo en la cárcel porque es zorrón y tenían plata”

Decidió defenderlo con todo. Coté López sacó la voz para hablar en favor de su nuevo pololo, Lucas Lama, tras el surgimiento de antiguas acusaciones por tráfico de drogas.

Resulta que el joven apareció en un reportaje llamado Cyber Pasti Day el año 2019, donde fue sindicado como una de las personas que comercializaba distintas sustancias.

Un hecho por el que Lama habría cumplido condena y pagado una fianza, pero que reflotó nuevamente debido a su amorío con la empresaria.

La defensa de Coté

Frente al revuelo, Coté rompió el silencio. “Primera que todo Lucas se llama Lucas Lama Von der Forst no se ha cambiado el nombre. Es verdad que a los 18-20 años la cagó por meterse donde no debía, cabro chico wn. Nunca estuvo en la cárcel, porque es zorrón y tenían plata para pagarle. Pueden decirlo también, pero lo cierto es que luego de eso nunca más en la vida tuvo algún problema con la justicia”, partió diciendo.

Y agregó que “no es un dealer ni un narco. Fue una estupidez gigante, pero hace muchos años”.

Junto a esto indicó que “antes de meter a alguien ea mi casa créanme que averigüé de la A a la Z. Pienso que se han excedido inventándole de todo sin ninguna prueba, ni demandas, ni nada”.

“Se equivocó, pero eso no lo condena de por vida. Es un hombre dulce, carinoso, atento, deportista, sano, amable con todo el mundo y que está lejos de estar metido en algo raro. Les pido respeto por su familia que no tiene nada que ver en la farándula y lo están pasando pésimo”, cerró.