Club del fútbol chileno se adelanta en el mercado y anuncia a sus primeros dos refuerzos para el 2026

A falta de cuatro semanas para que termine la temporada 2025 del fútbol chileno, un equipo se adelantó en el mercado de fichajes y ya anunció a sus primeros dos refuerzos para el 2026. Se trata de Curicó Unido.

A través de sus redes sociales, los albirrojos anunciaron las incorporaciones de los jugadores Gabriel Sarria y Javier Retamales, quienes se suman al plantel curicano de cara a la próxima temporada de la Primera B.

Sarria, defensor central de 26 años, registra pasos por Deportes Antofagasta, Coquimbo Unido, Rangers, San Antonio Unido, Deportes Limache, Provincial Ovalle y San Luis, club donde jugó este 2025.

En el caso de Retamales, volante ofensivo de 28 años, también viene de vestir la camiseta de San Luis, y anteriormente pasó por Concón National, Deportes Limache y Santiago Wanderers.

