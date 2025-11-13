;

VIDEOS. Premio Puskás 2025: estos son todos los nominados al “mejor gol de la temporada”

Hay golazos para todos los gustos. En FIFA puedes votar.

Gonzalo Miranda

Uno de los golazos de Declan Rice está nominado por la FIFA

Uno de los golazos de Declan Rice está nominado por la FIFA

La FIFA dio a conocer este jueves a los candidatos a ganar los premios Puskás y Marta, que se otorgan a los mejores goles del año tanto en el fútbol masculino como femenino, respectivamente.

Ambos ganadores se conocerán en la gala de los Premios The Best. Los tantos que pudieron ingresar en la lista debieron ser marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Al igual que el año pasado, los vencedores se elegirán a través de los votos del público en la página web de la FIFA y por medio de un panel formado por FIFA Legends, teniendo ambos el mismo peso para determinar las elecciones en cada categoría.

Los nominados al Premio Puskás 2025

  • Alerrandro (Vitória-Cruzeiro, 19/8/2024)
  • Alessandro Deiola (Cagliari-Venezia, 18/5/2025)
  • Pedro De la Vega (Cruz Azul-Seattle Sounders, 31/7/2025)
  • Santiago Montiel (Independiente-Independiente Rivadavia, 11/5/2025)
  • Amr Nasser (Al Ahly-Pharco, 17/4/2025)
  • Carlos Orrantía (Querétaro-Atlas, 16/4/2025)
  • Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21/6/2025)
  • Declan Rice (Arsenal-Real Madrid, 8/4/2025)
  • Rizky Ridho (Persija Jakarta-Arema, 9/3/2025)
  • Kévin Rodrigues (Kasımpaşa-Rizespor, 9/2/2025)
  • Lamine Yamal (Espanyol-Barcelona, 15/5/2025)

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad