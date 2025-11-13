Uno de los golazos de Declan Rice está nominado por la FIFA

La FIFA dio a conocer este jueves a los candidatos a ganar los premios Puskás y Marta, que se otorgan a los mejores goles del año tanto en el fútbol masculino como femenino, respectivamente.

Ambos ganadores se conocerán en la gala de los Premios The Best. Los tantos que pudieron ingresar en la lista debieron ser marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Al igual que el año pasado, los vencedores se elegirán a través de los votos del público en la página web de la FIFA y por medio de un panel formado por FIFA Legends, teniendo ambos el mismo peso para determinar las elecciones en cada categoría.

Los nominados al Premio Puskás 2025

Alerrandro (Vitória-Cruzeiro, 19/8/2024)

Alessandro Deiola (Cagliari-Venezia, 18/5/2025)

Pedro De la Vega (Cruz Azul-Seattle Sounders, 31/7/2025)

Santiago Montiel (Independiente-Independiente Rivadavia, 11/5/2025)

Amr Nasser (Al Ahly-Pharco, 17/4/2025)

Carlos Orrantía (Querétaro-Atlas, 16/4/2025)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21/6/2025)

Declan Rice (Arsenal-Real Madrid, 8/4/2025)

Rizky Ridho (Persija Jakarta-Arema, 9/3/2025)

Kévin Rodrigues (Kasımpaşa-Rizespor, 9/2/2025)