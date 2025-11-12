VIDEO. Dua Lipa se despidió de Chile con cover de La Ley: Así fue el esperado momento
La cantante sorprendió nuevamente con su elección de canción chilena para homenajear.
Dua Lipa se despidió de sus fanáticos chilenos en el Estadio Nacional con una sorpresa: un nuevo cover de una canción de un artista nacional.
Y luego de que en el primer show la británica decidiera homenajear con su voz a Mon Laferte y su hit Tu Falta de Querer, en la segunda jornada los elegidos fueron La Ley y su tema El Duelo.
Así, la intérprete cantó el conocido coro de “sin dolor no te haces feliz”, impactando a los asistentes con su perfecto español.
¡Mira aquí el momento!
