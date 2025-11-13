;

Terrible estafa en Villa Alemana: madre inventó grave enfermedad de hijo para pedir dinero y viajar al caribe

La mujer utilizó un bono PAD falso para solicitar ayuda económica, alegando que el niño necesitaba una operación urgente al corazón.

Mario Vergara

Una mujer fue formalizada este miércoles en Villa Alemana por los delitos de estafa y falsificación o uso malicioso de instrumento privado, tras ser acusada de inventar una grave enfermedad cardíaca de su hijo para solicitar dinero en su colegio. El caso ocurrió en el Colegio Nuevo Milenio de la comuna, donde la imputada aseguró que su hijo necesitaba una operación urgente.

Para sustentar su petición, la acusada utilizó un bono PAD que, según la Fiscalía, correspondía a una atención previa y no tenía relación alguna con la supuesta afección grave al corazón que alegaba el niño. La investigación se inició tras la querella presentada por el Centro General de Padres (CGP), al que le pareció sospechosa la actitud de la mujer.

La presidenta del CGP, Fabiola Ávila, relató que la directiva notó un comportamiento inconsistente en la imputada: mientras pedía dinero a la comunidad escolar, también “se iba de vacaciones al Caribe con su familia”. Ávila detalló que la acusada incluso “obligaba a uno de sus hijos a grabar para mandar información” sobre la supuesta enfermedad. Aunque el CGP no alcanzó a entregar los dineros, sí pudieron averiguar que esta sería una práctica que habría realizado previamente en otras instancias.

El abogado querellante, Cristian Canifrou, explicó que las sospechas de los apoderados se centraron en la “insistencia y la celeridad” con que la mujer solicitaba las ayudas. La directiva del CGP consultó al organismo al que correspondía el bono PAD y logró establecer que la documentación era “completamente falsa”, publica Emol.

Una vez que el colegio fue informado de la falsedad de los documentos, la imputada reaccionó inmediatamente retirando a sus hijos del establecimiento y dando por terminado el año escolar. Los padres y apoderados esperan que el tribunal decrete una sanción ejemplificadora debido a la gravedad de los hechos.

La imputada fue formalizada sin que se le decretaran medidas cautelares. El plazo de investigación se fijó en 60 días, y la próxima audiencia, donde se debatirá una posible salida alternativa o acuerdo reparatorio, quedó fijada para el 18 de diciembre.

