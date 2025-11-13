“Su actuar resulta ilegal”: Corte ordena a madre a vacunar a su hijo tras negarse a inocularlo

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de protección presentado por el Hospital San Juan de Dios y ordenó aplicar a recién nacido dos vacunas.

El fallo se da luego de que la madre se negara a la inoculación de su hijo tras el nacimiento de este, ocurrido el 24 de abril en el recinto hospitalario mencionado.

En concreto, la mujer se opuso a que el menor recibiera la vacuna BCG –contra la meningitis tuberculosa– y la vacuna VHB –contra la hepatitis B–, inoculaciones que forman parte del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud.

“Su actuar resulta ilegal”

Su negativa se basó en motivos personales y libertad de crianza. “Ha conocido casos de enfermedades presuntamente desarrolladas tras la administración de vacunas, lo que genera desconfianza”, dijo la madre, según consta en el recurso de protección que interpuso el Hospital San Juan de Dios de La Serena.

En fallo unánime, el tribunal de alzada estableció que “su actuar resulta ilegal y, además, arbitrario, desde que no expone motivo más que la libertad de criar, argumento que en este caso cede ante los derechos que nuestra normativa nacional e internacional establecen en favor de los niños en temas sanitarios”.

Por tanto, ordenó a la mujer a que concurra con su hijo al Servicio de Salud para que sea vacunado, “bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Oficina Local de la Niñez del domicilio del niño, a fin de iniciar el procedimiento de protección administrativa a que diere lugar”.