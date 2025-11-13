;

“Su actuar resulta ilegal”: Corte ordena a madre a vacunar a su hijo tras negarse a inocularlo

La mujer se opuso argumentando libertad de crianza, lo que llevó a que el Hospital San Juan de Dios de La Serena presentara un recurso de protección.

Ruth Cárcamo

Getty Images | Imagen referencial

Getty Images | Imagen referencial / NurPhoto

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de protección presentado por el Hospital San Juan de Dios y ordenó aplicar a recién nacido dos vacunas.

El fallo se da luego de que la madre se negara a la inoculación de su hijo tras el nacimiento de este, ocurrido el 24 de abril en el recinto hospitalario mencionado.

Revisa también

ADN

En concreto, la mujer se opuso a que el menor recibiera la vacuna BCG –contra la meningitis tuberculosa– y la vacuna VHB –contra la hepatitis B–, inoculaciones que forman parte del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud.

“Su actuar resulta ilegal”

Su negativa se basó en motivos personales y libertad de crianza. “Ha conocido casos de enfermedades presuntamente desarrolladas tras la administración de vacunas, lo que genera desconfianza”, dijo la madre, según consta en el recurso de protección que interpuso el Hospital San Juan de Dios de La Serena.

ADN

Getty Images | Imagen referencial / NurPhoto

En fallo unánime, el tribunal de alzada estableció que “su actuar resulta ilegal y, además, arbitrario, desde que no expone motivo más que la libertad de criar, argumento que en este caso cede ante los derechos que nuestra normativa nacional e internacional establecen en favor de los niños en temas sanitarios”.

Por tanto, ordenó a la mujer a que concurra con su hijo al Servicio de Salud para que sea vacunado, “bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Oficina Local de la Niñez del domicilio del niño, a fin de iniciar el procedimiento de protección administrativa a que diere lugar”.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad