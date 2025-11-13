Ola de calor en Santiago: a esta hora se registrarán 32 grados en la región Metropolitana hoy

Con máximas que no bajarán de los 30 grados, Santiago atravesará una ola de calor que se extenderá hasta la próxima semana.

Según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital tendrá una mañana con nubosidad parcial, para luego dar paso a cielos despejados.

En tanto, se estima que las temperaturas lleguen a 31 grados en Santiago, mientras que en sectores como Colina o Quilicura se esperan hasta 32° C.

Ola de calor en Santiago: a esta hora se registrarán 32 grados

Según el portal meteorológico Accuweather, las temperaturas superarán los 30 grados a contar de las 15:00 horas, alcanzando su peak de calor a eso de las 18:00 horas.

Mientras que para la noche de este jueves, las temperaturas no bajarán de los 23 grados.

