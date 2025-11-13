;

Ola de calor en Santiago: a esta hora se registrarán 32 grados en la región Metropolitana hoy

Revisa el pronóstico del tiempo para esta calurosa jornada.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Con máximas que no bajarán de los 30 grados, Santiago atravesará una ola de calor que se extenderá hasta la próxima semana.

Según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital tendrá una mañana con nubosidad parcial, para luego dar paso a cielos despejados.

Revisa también:

ADN

En tanto, se estima que las temperaturas lleguen a 31 grados en Santiago, mientras que en sectores como Colina o Quilicura se esperan hasta 32° C.

Ola de calor en Santiago: a esta hora se registrarán 32 grados

Según el portal meteorológico Accuweather, las temperaturas superarán los 30 grados a contar de las 15:00 horas, alcanzando su peak de calor a eso de las 18:00 horas.

Mientras que para la noche de este jueves, las temperaturas no bajarán de los 23 grados.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad