“Nos destruyó como familia”: padres de Christelle encaran a chileno condenado a cadena perpetua en Argentina

La justicia argentina condenó a prisión perpetua a Hernán Felipe Herrera Larena, chileno acusado del femicidio de Christelle Louise, joven asesinada en febrero de 2023.

El caso conmocionó tanto a Argentina como a Chile. Por ello, tras conocer la sentencia, los padres de Christelle enfrentaron al imputado en la sala del tribunal.

“Esto nos arruinó la familia. Nos destruyó. El papá de Christelle murió hace meses por esto”, dijo entre lágrimas la madre de la joven, María Teresa Alfaro.

En esa línea y tras conocerse el veredicto, se levantó para enfrentar al condenado: “Te vas a pudrir, basura, asesino”, gritó mientras la sala reaccionaba con aplausos. Luego agregó: “Es una bestia sanguinaria”.

Por su parte, la hermana de la joven, Alejandra Heredia, valoró la resolución y señaló que “por lo menos se puede decir que en Córdoba hay femicidios y hay justicia”.

El veredicto se dictó luego de que el jurado considerara a Herrera autor del asesinato ocurrido en junio de 2024, en un departamento del barrio General Paz.

Allí, según la investigación, la víctima –que era su expareja– fue atacada con un arma blanca, hecho que dio origen al caso que hoy llega a su cierre judicial.