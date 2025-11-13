“No quiero seguir perdiendo la vida familiar”: logró el diploma olímpico en París 2024 y volverá a Chile tras 10 años en el extranjero / Cedida

Han sido meses intensos para la ciclista de BMX Freestyle, Macarena Pérez, que no ha podido sumar buenas actuaciones en el extranjero.

Por una parte, en el FISE World Series de Shanghai, obtuvo el duodécimo puesto; y luego, en el Mundial de Ciclismo Urbano en Arabia Saudita, apenas alcanzó el lugar 19.

En Riad, Macarena Pérez se vio afectada por una fuerte caída de 3 metros en la jornada de prácticas previa a la definición. "Me sentí bien andando, pero me afectó la caída del 360 del día anterior y no lo pude sacar. Sentí que se me olvidaron los trucos, yo creo que por estrés, cansancio y sobreexigencia", detalló la deportista de 28 años, quien no pudo intentar el giro clave durante la competencia.

Tras estos malos resultados, quien fuera diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024 tomó la decisión de volver a radicarse en Chile luego de 10 años viviendo en el extranjero, donde permaneció 9 años en Estados Unidos y la última temporada en Costa Rica, apuntando a priorizar su salud mental.

"Quiero que la gente entienda que hay costos al ser atleta de alto rendimiento y ser la mejor del mundo. Esto me ha afectado también en los resultados de las últimas competencias”, recalcó Macarena Pérez, valorando que está en condiciones de mantenerse entrenando en el país.

“Vuelvo porque siento que ya hay infraestructura básica necesaria para hacer mis prácticas y preparación. Además, soy tía y no quiero seguir perdiendo la vida familiar. Es el momento de reconectar con mi país y mi gente”, enfatizó, ya poniendo el foco en sus próximos desafíos: el FISE World Series en Japón y el Campeonato Nacional de BMX Freestyle.

A nivel personal, Macarena Pérez está evaluando opciones para el futuro, incluyendo la posibilidad de estudiar una carrera universitaria o la creación de una fundación de BMX junto a José Cedano, buscando retribuir a la comunidad deportiva chilena.