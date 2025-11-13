;

“No quiero seguir perdiendo la vida familiar”: logró el diploma olímpico en París 2024 y volverá a Chile tras 10 años en el extranjero

Macarena Pérez tomó la decisión de radicarse nuevamente en el país tras sus últimos resultados en torneos internacionales.

Carlos Madariaga

“No quiero seguir perdiendo la vida familiar”: logró el diploma olímpico en París 2024 y volverá a Chile tras 10 años en el extranjero

“No quiero seguir perdiendo la vida familiar”: logró el diploma olímpico en París 2024 y volverá a Chile tras 10 años en el extranjero / Cedida

Han sido meses intensos para la ciclista de BMX Freestyle, Macarena Pérez, que no ha podido sumar buenas actuaciones en el extranjero.

Por una parte, en el FISE World Series de Shanghai, obtuvo el duodécimo puesto; y luego, en el Mundial de Ciclismo Urbano en Arabia Saudita, apenas alcanzó el lugar 19.

Revisa también:

ADN

En Riad, Macarena Pérez se vio afectada por una fuerte caída de 3 metros en la jornada de prácticas previa a la definición. "Me sentí bien andando, pero me afectó la caída del 360 del día anterior y no lo pude sacar. Sentí que se me olvidaron los trucos, yo creo que por estrés, cansancio y sobreexigencia", detalló la deportista de 28 años, quien no pudo intentar el giro clave durante la competencia.

Tras estos malos resultados, quien fuera diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024 tomó la decisión de volver a radicarse en Chile luego de 10 años viviendo en el extranjero, donde permaneció 9 años en Estados Unidos y la última temporada en Costa Rica, apuntando a priorizar su salud mental.

"Quiero que la gente entienda que hay costos al ser atleta de alto rendimiento y ser la mejor del mundo. Esto me ha afectado también en los resultados de las últimas competencias”, recalcó Macarena Pérez, valorando que está en condiciones de mantenerse entrenando en el país.

“Vuelvo porque siento que ya hay infraestructura básica necesaria para hacer mis prácticas y preparación. Además, soy tía y no quiero seguir perdiendo la vida familiar. Es el momento de reconectar con mi país y mi gente”, enfatizó, ya poniendo el foco en sus próximos desafíos: el FISE World Series en Japón y el Campeonato Nacional de BMX Freestyle.

A nivel personal, Macarena Pérez está evaluando opciones para el futuro, incluyendo la posibilidad de estudiar una carrera universitaria o la creación de una fundación de BMX junto a José Cedano, buscando retribuir a la comunidad deportiva chilena.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad