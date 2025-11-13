;

“No es grave”: Iván Poduje reacciona tras reportaje que lo vincula con cuentas “troll” en redes sociales

La investigación detalló que el arquitecto habría intercambiado mensajes directos con al menos cuatro usuarios.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

El arquitecto y panelista de programas políticos, Iván Poduje, quedó en el centro de la polémica luego de que un reportaje de CIPER expusiera su vínculo con varias cuentas “troll” dedicadas a atacar a Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

La investigación detalla que Poduje habría intercambiado mensajes directos con al menos cuatro usuarios, entre 2024 y 2025, lo que incluiría coordinaciones y conversaciones informales. El arquitecto forma parte del equipo programático de José Antonio Kast.

En conversación con el medio, el profesional reconoció haber tenido contacto con algunas de estas cuentas, pero restó importancia al hecho:

“Uno siempre conversa con gente de todos lados, incluso con trolls. Es algo común en redes sociales”, señaló, aunque aseguró que no conoce personalmente a ninguno de los involucrados.

“Eso no tiene nada de grave”

Tras la publicación del reportaje, el periodista de CHV Rafael Cavada compartió la nota en X, lo que desató la molestia del arquitecto.

Solo respondí a trolls, eso no tiene nada de grave. Grave es no pagar la pensión alimenticia y tener denuncias por violencia intrafamiliar, Cavada. Si no fueras de izquierda, hace rato estarías fuera de los medios”, escribió Poduje en la red social.

