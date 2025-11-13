Muere reconocido periodista de TV a los 69 años: sufrió “larga enfermedad”

Luto en el mundo de las comunicaciones estadounidenses.

El jueves se esta semana se informó al muerte de Jim Ávila, un conocido periodista, a los 69 años de edad.

Según informó su familia, su fallecimiento ocurrió el miércoles en su casa en San Diego.

Por ahora se desconocen las causas exactas y solo se ha mencionado que “falleció después de una larga enfermedad”.

Sus últimos años habrían estado marcados por algunos problemas de salud. De hecho, debió recibir un trasplante de riñón donado por su hermano.

Durante sus décadas frente a las cámaras, Ávila ganó múltiples premios Emmy y Edward R. Murrow, además del premio Merriman de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Dentro de sus especialidades aparecían áreas como la política y la justicia.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia (...) y le agradecemos sus muchas contribuciones y su compromiso inquebrantable de buscar la verdad“, reaccionó Almin Karamehmedovic, presidente de ABC News.