Reconocida periodista chilena confirma embarazo: será mamá junto a futbolista

Grace Lazcano y Fernanda Pinilla anunciaron la noticia en redes sociales.

Javier Méndez

Reconocida periodista chilena confirma embarazo: será mamá junto a futbolista

“Refuerzo 2026″.

Con esas palabras periodista Grace Lazcano y la futbolista Fernanda Pinilla anunciaron a través de sus redes sociales que se convertirán en madres.

La publicación fue acompañada por una serie de fotografías en las que la pareja aparece radiante, mostrando con emoción una ecografía.

“Felicidades para ambas”, reaccionó Christiane Endler en comentarios. “Felicitaciones!!!!!”, sumó el Presidente Gabriel Boric. “Que noticia más linda”, añadió otro de los seguidores.

ADN

La relación entre ambas parece más fuerte que nunca y hace pocos días Lazcano compartió una emotiva publicación en Instagram.

"Admiro tu fortaleza, dedicación, perseverancia, sentido del humor y amor", lanzó a la mujer con la que lleva seis años.

“Gracias por todo lo que entregas, te mereces todas las cosas bonitas que la vida tiene para ti, mi amor. Somos muy afortunadxs”, sostuvo.

Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio en junio de 2022 en una íntima ceremonia junto a su familia.

