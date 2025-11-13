;

La dura lucha de “El Rey del Tulón”: inicia campaña desde Chillán para ser presidente de Haití

“Ahora está muy complicado Haití (...) yo sé que está pasando, yo sufrí mucho”, aseguró el emprendedor.

Javier Méndez

Existe un nombre extranjero que ha ganado fama durante los últimos años en Chillán, en la región del Ñuble: Woodison Merisma. Siempre vestido elegantemente, algunos lo conocen por un peculiar apodo: “El Rey del Tulón”.

El vendedor haitiano, que ganó reconocimiento por ofrecer turrones y otros dulces en el peaje de acceso a Chillán Viejo, se convirtió en noticia recientemente tras anunciar sus intenciones de postularse como presidente de su país natal.

Según el medio local La Discusión, la campaña a distancia incluye palomas con su fotografía, videos de propaganda en redes sociales y mensajes en el territorio caribeño.

Pese a sus esfuerzos, Carabineros debió retirar los carteles de puntos como avenida O’Higgins y frente al Hospital Herminda Martín ya que no contaban con autorización municipal.

“Ahora está muy complicado Haití (...) yo sé que está pasando, yo sufrí mucho”, aseguró a TVN Red Biobío.

Merisma lleva ocho años en Chile y el éxito en sus ventas también le ha permitido instalar un local llamado Supermercado El Rey Del Tulón.

En tanto, las elecciones en el país extranjero se han ido reprogramando. De hecho, desde el Consejo Electoral Provisional (CEP) se aseguró que no sería posible realizar votaciones antes de febrero de 2026 debido a la inseguridad y complicaciones logísticas.

Anteriormente, la fecha clave era este sábado 15 de noviembre, un día antes de la jornada democrática en Chile.

ADN Radio
