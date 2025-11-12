Kast con mullet y Artés con crop fade: barbería se la jugó con “cortes lolein” para los candidatos de las Elecciones en Chile

No es sorpresa para nadie, los ocho candidatos presidenciales que aparecerán en la papeleta de las Elecciones de este domingo 16 de noviembre tienen un sinfín de diferencias.

Sin embargo, hay un aspecto en el que coinciden: sus cortes de cabello tradicionales. La prolijidad y sobriedad protagonizan sus imágenes de cara al público.

Si miramos cabezas, quizás la propuesta más arriesgada sea la de Jeannette Jara, quien hace rato dejó atrás el pelo largo oscuro y hoy se inclina por un corte pixie clásico y canoso.

Una barbería de Ñuñoa hizo posible lo impensado: una especie de “catálogo de cortes presidenciales” para los postulantes a La Moneda. La inteligencia artificial fue clave.

“En Le Moustache no elegimos presidente…elegimos el mejor corte”, plantearon en sus redes sociales. “8 candidatos, 8 cortes de tendencia. Algunos prometen cambio, otros solo un buen fade”, sostuvieron.

José Antonio Kast con un mullet, Evelyn Matthei con un mohicano y MEO con un french crop fueron parte de las selección.

“Artes es como un Peaky Blinder” y “Kast parece uno de los Blondon boys”, fueron algunas de las reacciones que aparecieron ante las propuesta del saló ubicado en calle Manuel Montt.

El resultado: