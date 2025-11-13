Kristel Köbrich sorprende y volverá a competir en Chile luego de dos años

Kristel Köbrich es la mejor nadadora de Chile y ha tenido una carrera más que extensa, considerando que ha competido ya en seis Juegos Olímpicos.

A sus 40 años, gran parte de su día a día lo ha vivido lejos de nuestras fronteras, considerando que se ha radicado hace décadas en Córdoba, por lo que han sido contadas ocasiones las cuales se la ha podido competir en aguas nacionales.

La última vez fue en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde ganó la medalla de plata en su especialidad, los 1.500 metros libres. Sin embargo, ahora la “Cobra” volverá a Santiago para disputar el Nacional Open de Natación Clásica, en la piscina que lleva su nombre en el Parque Deportivo Estadio Nacional, entre el 10 y 13 de diciembre.

“La última vez que competí en un nacional en Chile fue entre 2013 y 2014. La verdad, no sé qué ha cambiado, creo que los demás son quienes deben verlo. Tengo más canas, más edad, más experiencia y más trayectoria. No sé si ha cambiado algo muy específico en mí, pero lo que fui en ese momento y lo que soy ahora está bien, porque todo lo que he vivido es coherente con lo que soy hoy”, aseguró en declaraciones a la Federación Chilena de Deportes Acuáticos (FECHIDA), valorando su chance de volver a nadar en casa luego de haber defendido a nuestro país en los Juegos Bolivarianos.

“Lo veníamos hablando hace mucho tiempo, queríamos ver la oportunidad. Ahora se dio, así que vamos a los Juegos Bolivarianos a competir por Chile, lo que me encanta y entusiasma. Siempre es un honor y un orgullo representar al país, sobre todo después de un año con un mundial. La fecha del Nacional calzaba bien, así que aceptamos sin dudarlo”, dijo quien competirá en 400, 800 y 1.500 metros libres, además de 400 metros combinados.

“Mis expectativas son disfrutar y que todos disfruten. Que sea un torneo entretenido y significativo, no solo por mi presencia, sino por lo que implica un Open. Sé que algunos se están clasificando para otros eventos, así que espero que sea un torneo como debe ser. Las expectativas siempre son personales, pero cuando se compite, hay que dar lo mejor”, cerró Kristel Köbrich.