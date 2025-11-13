Jugador chileno sorprende y ficha por el Midtjylland de Darío Osorio: “Llego a un gran club”

El Midtjylland de Dinamarca, elenco donde milita Darío Osorio, sorprendió al anunciar el fichaje de otro futbolista chileno. Se trata de Nathaniel Pérez Torres, jugador de 16 años con raíces chilenas, suecas y mexicanas.

El joven delantero firmó su primer contrato profesional con el elenco danés tras destacar en las divisiones menores del Malmo, el club más importante de Suecia, y continuará su desarrollo en la categoría Sub 17.

Aunque hasta ahora ha optado por jugar en la selección europea, Pérez todavía es elegible para defender la camiseta de La Roja, ya que no ha disputado partidos oficiales con el combinado adulto de Suecia.

En su presentación oficial, el atacante expresó su alegría por este gran paso en su carrera. “Estoy muy emocionado. Me he sentido como en casa desde el primer momento. Además, los planes para mi futuro son muy prometedores. Llego a un gran club”, afirmó.

“Ahora estoy contento con esto, y mi objetivo es hacer mi debut profesional aquí en el club y ojalá a una edad temprana“, agregó.

Por último, Pérez remarcó que “tengo muchas ganas de empezar aquí, con una mezcla de nerviosismo y emoción, pero sé que será divertido y enriquecedor. Estoy agradecido por la oportunidad".