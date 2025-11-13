;

Jugador chileno sorprende y ficha por el Midtjylland de Darío Osorio: “Llego a un gran club”

El cuadro danés anunció la incorporación de Nathaniel Pérez Torres, delantero de 16 años con raíces chilenas, suecas y mexicanas.

Bastián Lizama

Instagram @nathaniel_perez_torres

Instagram @nathaniel_perez_torres

El Midtjylland de Dinamarca, elenco donde milita Darío Osorio, sorprendió al anunciar el fichaje de otro futbolista chileno. Se trata de Nathaniel Pérez Torres, jugador de 16 años con raíces chilenas, suecas y mexicanas.

El joven delantero firmó su primer contrato profesional con el elenco danés tras destacar en las divisiones menores del Malmo, el club más importante de Suecia, y continuará su desarrollo en la categoría Sub 17.

Revisa también:

ADN

Aunque hasta ahora ha optado por jugar en la selección europea, Pérez todavía es elegible para defender la camiseta de La Roja, ya que no ha disputado partidos oficiales con el combinado adulto de Suecia.

En su presentación oficial, el atacante expresó su alegría por este gran paso en su carrera. “Estoy muy emocionado. Me he sentido como en casa desde el primer momento. Además, los planes para mi futuro son muy prometedores. Llego a un gran club”, afirmó.

“Ahora estoy contento con esto, y mi objetivo es hacer mi debut profesional aquí en el club y ojalá a una edad temprana“, agregó.

Por último, Pérez remarcó que “tengo muchas ganas de empezar aquí, con una mezcla de nerviosismo y emoción, pero sé que será divertido y enriquecedor. Estoy agradecido por la oportunidad".

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad