Con una delantera inédita: la formación que prepara La Roja para enfrentar a Rusia este sábado

A dos días del partido amistoso contra Rusia, el técnico interino de Chile, Nicolás Córdova, ya está ensayando una formación con los once jugadores que serían titulares este sábado.

Según informó Emol, el “Nico” repetirá casi el mismo equipo que jugó contra Perú el mes pasado, pero con dos novedades. Felipe Loyola y Darío Osorio, quienes no disputaron el último amistoso de La Roja, volverían al once titular para enfrentar a los rusos.

El ariete del Midtjylland compartiría ataque con Ben Brereton y Lucas Cepeda. Así, la selección chilena saltaría a la cancha con un tridente ofensivo inédito.

Por ahora, la formación de Chile para jugar ante Rusia es con Lawrence Vigourux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en el mediocampio; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda en delantera.