;

Con una delantera inédita: la formación que prepara La Roja para enfrentar a Rusia este sábado

Nicolás Córdova ya ensaya un equipo con los once jugadores que serían titulares ante la selección rusa.

Daniel Ramírez

Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

A dos días del partido amistoso contra Rusia, el técnico interino de Chile, Nicolás Córdova, ya está ensayando una formación con los once jugadores que serían titulares este sábado.

Según informó Emol, el “Nico” repetirá casi el mismo equipo que jugó contra Perú el mes pasado, pero con dos novedades. Felipe Loyola y Darío Osorio, quienes no disputaron el último amistoso de La Roja, volverían al once titular para enfrentar a los rusos.

Revisa también:

ADN

El ariete del Midtjylland compartiría ataque con Ben Brereton y Lucas Cepeda. Así, la selección chilena saltaría a la cancha con un tridente ofensivo inédito.

Por ahora, la formación de Chile para jugar ante Rusia es con Lawrence Vigourux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en el mediocampio; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda en delantera.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad