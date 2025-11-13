Foto viral del multitudinario cierre de campaña de Kaiser corresponde al acto de Jeannette Jara en Maipú

Una imagen que circula masivamente en redes sociales (Facebook, TikTok y YouTube), que supuestamente muestra una multitudinaria convocatoria en el cierre de campaña del candidato opositor Johannes Kaiser cerca del metro Salvador, es completamente falsa. La fotografía, que ha sido compartida más de 2.500 veces desde el 12 de noviembre, en realidad, corresponde al cierre de campaña de la candidata oficialista Jeannette Jara en la plaza de Maipú.

La imagen falsa se ha viralizado con mensajes que alientan a votar por Kaiser, asegurando que se trata de la “más grande convocatoria en cierre de campaña”. Sin embargo, la foto viene con un texto sobrepuesto que indica falsamente: “Cierre de campaña Johannes Kaiser”.

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, efectivamente realizó su cierre de campaña en la plaza de La Aviación, a pasos del metro Salvador, en Providencia, cerca de las 6 PM del 12 de noviembre. Su comando afirmó que al evento asistieron más de 10.000 personas, y en la instancia, Kaiser prometió indultar a policías y uniformados condenados por casos de represión en 2019.

La verdad de la foto viral fue confirmada mediante una búsqueda inversa. La imagen fue compartida originalmente por Camila Miranda, encargada de contenidos del comando de Jeannette Jara (PC). En su publicación, Miranda escribió: “Más de 20 mil personas en plaza de Maipú para escuchar @jeannettejararoman”. La imagen fue subida el 12 de noviembre a las 12:10 AM, es decir, antes del acto de Kaiser.

La verificación se completó al comparar la imagen viral con las tomas aéreas del evento de Kaiser realizadas por Teletrece (que muestran un lugar diferente) y con la transmisión en vivo del acto de Jara en la plaza de Maipú. Al comparar fotogramas del streaming de Jara, coinciden claramente elementos visuales como la posición del escenario y la distribución de los toldos con la fotografía que se atribuye falsamente a Kaiser.

El incidente subraya la circulación de información errónea en el contexto de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre de 2025, donde ocho aspirantes a La Moneda ya han realizado sus cierres de campaña.

