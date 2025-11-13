;

Fiscalía reformaliza a “Guatón Beltrán” por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

El fiscal Marcos Pastén señaló que hay “diversas diligencias que lo sitúan a él como la última persona con la víctima”.

Fiscalía reformaliza a "Guatón Beltrán" por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Fiscalía reformaliza a “Guatón Beltrán” por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Este jueves Juan Beltrán –alias “Guatón Beltrán”– fue reformalizado por el delito de secuestro con homicidio en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en el marco del crimen de Krishna Aguilera.

A eso del mediodía se dio inicio a la audiencia que duró unos 10 minutos. Cabe recordar que el hombre de 44 años se encuentra en prisión preventiva, tras ser formalizado por secuestro días antes de que se hallara el cuerpo de la joven.

“Cuando lo formalizamos en la primera audiencia, solamente lo podíamos hacer respecto a ese delito porque no teníamos un cuerpo”, explicó el fiscal regional de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, tras la instancia.

Secuestro con homicidio

“Posteriormente, logramos la ubicación del cuerpo de Krishna y determinamos que falleció por intervención del tercero, por lo tanto, ya estábamos en un homicidio que había iniciado como un secuestro”, añadió el persecutor.

En esa línea, explicó que con el hallazgo “podemos hacer ahora la imputación de secuestro con homicidio y con participación de Juan Beltrán, a partir de diversas diligencias que lo sitúan a él como la última persona con la víctima”.

