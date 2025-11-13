;

Eliminatorias Europeas: nueva selección sella su clasificación al Mundial 2026 e Italia se aferra al milagro

Una decisiva jornada se disputó este jueves en el “Viejo Continente”.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este jueves, se disputó una nueva jornada de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de 2026, en la que otra selección del “Viejo Continente” aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de Francia, que goleó como local por 4-0 a Ucrania y aseguró el primer lugar del Grupo D para sacar pasajes a la cita planetaria en Norteamérica. Los tantos de los galos fueron obra de Kylian Mbappé (83′, 55′), Michael Olise (76′) y Hugo Ekitiké (88′).

Revisa también:

ADN

De esta manera, “Les Bleus” se convirtieron en el segundo combinado europeo en clasificar al Mundial 2026 después de Inglaterra, que timbró hace varias jornadas su boleto en el Grupo K.

La selección que no corrió con la misma suerte fue Portugal. El equipo de Cristiano Ronaldo, que fue expulsado por primera vez en su carrera con la camiseta de su país, cayó por 2-0 en su visita a Irlanda y deberá buscar su clasificación en el cierre del Grupo F contra Armenia.

Italia sigue soñando

En el Grupo I, la “Azurra” sufrió para vencer por 2-0 a Moldavia y evitó que Noruega asegurara de forma matemática su boleto a la Copa del Mundo, pese a haber goleado por 4-1 a Estonia.

Con estos resultados, los dirigidos por Gennaro Gattuso llegaron a los 18 puntos y se jugarán todo en la última fecha, donde justamente se enfrentarán al elenco de Erling Haaland, que lidera la zona con 21 unidades.

Si quiere evitar el repechaje, Italia deberá ganarle a Noruega por 9 goles de diferencia. De lo contrario, se verá obligado a disputar la repesca por un pasaje al Mundial.

Todos los resultados de este jueves en las Eliminatorias Europeas

  • Noruega 4-1 Estonia
  • Armenia 0-1 Hungría
  • Azerbaiyán 0-2 Islandia
  • Inglaterra 2-0 Serbia
  • Andorra 0-1 Albania
  • Irlanda 2-0 Portugal
  • Francia 4-0 Ucrania
  • Moldavia 0-2 Italia

Las 29 selecciones clasificadas al Mundial 2026

  • Anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.
  • Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay.
  • Asia: Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Qatar y Uzbekistán.
  • África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
  • Oceanía: Nueva Zelanda.
  • Europa: Inglaterra y Francia.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad