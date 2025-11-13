Eliminatorias Europeas: nueva selección sella su clasificación al Mundial 2026 e Italia se aferra al milagro

Este jueves, se disputó una nueva jornada de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de 2026, en la que otra selección del “Viejo Continente” aseguró su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de Francia, que goleó como local por 4-0 a Ucrania y aseguró el primer lugar del Grupo D para sacar pasajes a la cita planetaria en Norteamérica. Los tantos de los galos fueron obra de Kylian Mbappé (83′, 55′), Michael Olise (76′) y Hugo Ekitiké (88′).

De esta manera, “Les Bleus” se convirtieron en el segundo combinado europeo en clasificar al Mundial 2026 después de Inglaterra, que timbró hace varias jornadas su boleto en el Grupo K.

La selección que no corrió con la misma suerte fue Portugal. El equipo de Cristiano Ronaldo, que fue expulsado por primera vez en su carrera con la camiseta de su país, cayó por 2-0 en su visita a Irlanda y deberá buscar su clasificación en el cierre del Grupo F contra Armenia.

Italia sigue soñando

En el Grupo I, la “Azurra” sufrió para vencer por 2-0 a Moldavia y evitó que Noruega asegurara de forma matemática su boleto a la Copa del Mundo, pese a haber goleado por 4-1 a Estonia.

Con estos resultados, los dirigidos por Gennaro Gattuso llegaron a los 18 puntos y se jugarán todo en la última fecha, donde justamente se enfrentarán al elenco de Erling Haaland, que lidera la zona con 21 unidades.

Si quiere evitar el repechaje, Italia deberá ganarle a Noruega por 9 goles de diferencia. De lo contrario, se verá obligado a disputar la repesca por un pasaje al Mundial.

Todos los resultados de este jueves en las Eliminatorias Europeas

Noruega 4-1 Estonia

Armenia 0-1 Hungría

Azerbaiyán 0-2 Islandia

Inglaterra 2-0 Serbia

Andorra 0-1 Albania

Irlanda 2-0 Portugal

Francia 4-0 Ucrania

Moldavia 0-2 Italia

Las 29 selecciones clasificadas al Mundial 2026