Jugadores de San Luis de Quillota son acusados de acoso transfóbico contra influencer: “Todo un plan para burlarse de mí”

Una grave denuncia por acoso transfóbico involucra a jugadores del club San Luis de Quillota. La joven Alison Vargas, conocida en redes sociales como Alison Baruchh, acusó a tres hombres —entre ellos un futbolista del equipo— de hostigarla con insultos y burlas en redes sociales, luego de coincidir con ellos en una discoteca de Valparaíso.

Según relató la afectada, los hechos comenzaron tras la noche de Halloween, en la disco Woo. Aunque no hubo contacto directo, días después, uno de los futbolistas la habría agregado a Instagram y, junto a otros, comenzó una serie de publicaciones y mensajes ofensivos.

Alison Ampliar

“Pensé que le había gustado, pero era todo un plan para burlarse de mí. Subieron historias llamándome ‘travesti culiado’ y riéndose de mí”, relató Alison a ADN, quien cuenta con más de tres millones de seguidores en TikTok.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) confirmó que la denuncia fue recibida formalmente. “Estos hechos son inaceptables. Una joven ha sido denigrada por su identidad de género. Exigimos al club sancionar a los responsables y dar una señal clara de respeto e igualdad”, afirmó Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de la organización.

¿Qué dijeron desde San Luis?

Desde San Luis de Quillota emitieron un comunicado en el que aseguraron haber iniciado una investigación interna el 4 de noviembre, reconociendo que uno de los involucrados pertenece al plantel juvenil del club, mientras que los otros dos no tienen vínculo institucional.

“San Luis no avala actos de discriminación ni conductas transfóbicas. El proceso para esclarecer los hechos sigue en curso”, señalaron.

Por ahora, Alison sigue recibiendo apoyo del Movilh y de cientos de usuarios en redes sociales que han manifestado solidaridad con su caso. “No quiero que esto le pase a ninguna niña trans más. Todos merecemos respeto”, expresó.