;

Jugadores de San Luis de Quillota son acusados de acoso transfóbico contra influencer: “Todo un plan para burlarse de mí”

Alison Vargas acusa haber sido víctima de burlas y mensajes ofensivos. El club confirmó una investigación interna.

Nelson Quiroz

Agencia Uno - Getty Images

Agencia Uno - Getty Images

Una grave denuncia por acoso transfóbico involucra a jugadores del club San Luis de Quillota. La joven Alison Vargas, conocida en redes sociales como Alison Baruchh, acusó a tres hombres —entre ellos un futbolista del equipo— de hostigarla con insultos y burlas en redes sociales, luego de coincidir con ellos en una discoteca de Valparaíso.

Según relató la afectada, los hechos comenzaron tras la noche de Halloween, en la disco Woo. Aunque no hubo contacto directo, días después, uno de los futbolistas la habría agregado a Instagram y, junto a otros, comenzó una serie de publicaciones y mensajes ofensivos.

ADN

Alison

“Pensé que le había gustado, pero era todo un plan para burlarse de mí. Subieron historias llamándome ‘travesti culiado’ y riéndose de mí”, relató Alison a ADN, quien cuenta con más de tres millones de seguidores en TikTok.

Revisa también

ADN

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) confirmó que la denuncia fue recibida formalmente. “Estos hechos son inaceptables. Una joven ha sido denigrada por su identidad de género. Exigimos al club sancionar a los responsables y dar una señal clara de respeto e igualdad”, afirmó Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de la organización.

¿Qué dijeron desde San Luis?

Desde San Luis de Quillota emitieron un comunicado en el que aseguraron haber iniciado una investigación interna el 4 de noviembre, reconociendo que uno de los involucrados pertenece al plantel juvenil del club, mientras que los otros dos no tienen vínculo institucional.

“San Luis no avala actos de discriminación ni conductas transfóbicas. El proceso para esclarecer los hechos sigue en curso”, señalaron.

Por ahora, Alison sigue recibiendo apoyo del Movilh y de cientos de usuarios en redes sociales que han manifestado solidaridad con su caso. “No quiero que esto le pase a ninguna niña trans más. Todos merecemos respeto”, expresó.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad