Conocido comediante sufre la muerte de su padre: le dio un ataque al corazón mientras nadaba en la playa

En las últimas horas el comediante Guy Williams anunció la muerte de su padre a los 72 años.

A través de sus redes sociales, el humorista detalló que la tragedia ocurrió el sábado de la semana pasada.

Gary “Gazza” Williams nadaba en una playa de su natal Nueva Zelanda y sufrió un ataque al corazón.

Pese a los esfuerzos de los socorristas del lugar, que fueron alertados a eso de las 11:20 horas locales y brindaron RCP, el hombre fue declarado muerte en el mismo lugar.

“Salió al estilo típico de showman, teniendo un ataque al corazón durante un baño con sus compañeros”, bromeó Williams.

El joven señaló que su padre era “un hombre hermoso, increíblemente amable y amigable”.

“Siempre fue amigable y feliz y parecía vivir para querer hacer que todos los que lo rodeaban se sintieran bien”, añadió en un post de Facebook.

De Gary también habría heredado el sentido del humor. "Siempre estuvo ahí para nosotros, ganáramos o perdiéramos, y he llorado mucho estos días pensando en lo afortunado que fui de tenerlo como padre", se despidió Williams.