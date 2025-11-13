;

VIDEO. Codazo, expulsión y gestos polémicos: el minuto de furia de Cristiano Ronaldo en caída de Portugal

El astro portugués fue expulsado por primera vez en su carrera con la camiseta de su selección en la derrota frente a Irlanda por las Eliminatorias Europeas.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La selección de Portugal sufrió este jueves un inesperado golpe en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de 2026, luego de caer por 2-0 ante Irlanda en un partido marcado por la expulsión de Cristiano Ronaldo.

Al minuto 60 del partido, “CR7″ quiso despegarse de la marca del defensor irlandés Dara O’Shea y, en una reacción inesperada, golpeó con su codo a su rival, que cayó inmediatamente al campo de juego.

El astro portugués fue amonestado inicialmente con tarjeta amarilla. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro Glenn Nyberg modificó su decisión y terminó expulsando al delantero de 40 años.

Tras ver la roja, el luso respondió de la peor manera posible: aplaudió irónicamente a los irlandeses que estaban en las tribunas e incluso realizó gestos de “llorón” hacia el defensor que había agredido.

Cabe destacar que esta es la primera expulsión de Cristiano Ronaldo con su selección y la vez número 13 en la que recibió una tarjeta roja a lo largo de su carrera. Así, se perderá el último partido del Grupo F de las Eliminatorias Europeas, en el que Portugal enfrentará a Armenia para intentar sellar su boleto al Mundial.

