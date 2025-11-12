Grave hallazgo en Pozo Almonte: pasajero de bus portaba una granada bajo su asiento

Una granada de fragmentación fue incautada por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas en la avanzada fronteriza de Quillagua, comuna de Pozo Almonte, Región de Antofagasta.

Según informó la Aduana de Iquique, el hallazgo se realizó durante la revisión de un bus interprovincial que viajaba desde Iquique hacia Calama.

La granada era transportada por un ciudadano boliviano, quien declaró que aceptó llevarlo a cambio de $100 mil. El hombre quedó detenido y será formalizado por infracción a la Ley de Armas y Explosivos.

La fiscal jefa de Pozo Almonte, Karem Gómez, instruyó la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, mientras el bus y sus pasajeros permanecían aislados por seguridad.

Al respecto, el jefe de Fiscalización de Aduanas de Iquique, Ricardo Aceituno, detalló que tras entrevistar a los pasajeros, uno de ellos confesó haber recibido la granada con la orden de entregarla en el terminal de buses de Calama.

Finalmente, el explosivo, el imputado y los medios de prueba fueron entregados bajo cadena de custodia a personal de Carabineros, quienes determinarán su origen y potencial operativo.