Ataque de WAM en Contulmo: Fiscalía invoca ley antiterrorista para conseguir ampliación de detención

La Fiscalía Regional del Biobío solicitó y obtuvo la ampliación de la detención de dos imputados por el ataque incendiario ocurrido la mañana de este miércoles en una faena forestal de Contulmo, donde al menos 10 vehículos resultaron quemados. La solicitud se realizó invocando una facultad especial consagrada en el artículo 22 de la Ley Antiterrorista.

La acción, que fue adjudicada por el grupo radical Weichán Auka Mapu (WAM), llevó a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, a solicitar al Juzgado de Garantía de Cañete la ampliación de la detención por cinco días, hasta el próximo martes 18 de noviembre, para realizar la formalización. Cartagena destacó que la Ley Antiterrorista permite un máximo superior a los tres días de la ley procesal penal ordinaria, ofreciendo una “herramienta que nos permite trabajar y poder llegar en condiciones muy óptimas a una audiencia ante el tribunal”.

La detención de los sujetos se produjo gracias a un amplio despliegue policial y de seguridad que incluyó un trabajo colaborativo e interagencial entre la PDI, la Armada (que opera en la provincia de Arauco bajo el Estado de Excepción), Carabineros de la Zona Control Orden Público (COP) e Intervención Sur, y la Fiscalía. El subprefecto Carlos Henríquez, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros Cañete de la PDI, señaló que se realizan “diversas diligencias a objeto de obtener antecedentes que permitan dilucidar la dinámica de los hechos”, señala La Tercera.

El operativo se extendió por cerca de 15 horas y contó con apoyo de vigilancia aérea, drones y helicópteros, según el general Cristián Mansilla, jefe Zona COP e Intervención Sur de Carabineros. El ataque generó un enfrentamiento armado: personal de la Armada y Carabineros COP recuperó dos camionetas que habían sido sustraídas a los trabajadores forestales. Al ser alcanzados, los sujetos dispararon contra los uniformados, afortunadamente sin registrarse lesionados.

Los funcionarios de seguridad lograron la detención de los dos sujetos y la incautación de dos armas de fuego que portaban. La fiscal Cartagena afirmó que, según los antecedentes preliminares, los detenidos “pertenecen a esta orgánica [WAM] y, lo más importante, participaron en este atentado”.

Con la ampliación de la detención bajo la Ley Antiterrorista, la Fiscalía busca robustecer las pruebas contra los imputados para la audiencia de formalización que se realizará el martes 18 de noviembre a las 13:00 horas. Las evidencias levantadas en el sitio del suceso, incluyendo las armas de fuego, están siendo periciadas por el Laboratorio de Criminalística para la acusación.