Tristeza en la TV: célebre chef muere en terrible accidente de helicóptero a los 43 años

Mynie Steffens estaba realizando un vuelo para fumigar una finca en las afueras de Patensie, Sudáfrica.

Javier Méndez

Tristeza en la TV: célebre chef muere en terrible accidente de helicóptero a los 43 años

Lo que parecía un simple recorrido por el cielo terminó en una tragedia, con consecuencias insospechadas.

Esta semana se informó la muerte de la reconocida chef Mynie Steffens, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero. Tenía tan solo 43 años de edad.

Según detalló el medio George Herald, la presentadora de televisión, famosa en Sudáfrica, estaba realizando una fumigación agrícola.

El incidente se desató cuando el vehículo aéreo chocó contra unos cables de alta tensión.

ADN

“El helicóptero sufrió daños considerables debido a la fuerza del impacto”, informó la División de Investigación de Accidentes e Incidentes al medio ya comentado. El incidente ocurrió a eso de las 07:45 horas del día lunes.

Las imágenes de la situación hablan por si solas, el helicóptero quedó destrozado en una granja en las afueras de Patensie, una pequeña localidad conocida por su producción de verduras.

La chef sudafricana Mynie Steffens era reconocida por copresentar el popular programa de cocina “Speel met Vuur” (Jugando con fuego) en el canal VIA TV, junto a su amigo de la escuela Aldi van der Walt.

Además, alcanzó notoriedad como autora del libro “Mynie Plays with Fire” (Penguin Books, 2021), una publicación centrada en recetas para el tradicional braai, la barbacoa sudafricana preparada sobre fuego abierto.

