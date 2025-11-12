Ropa, calzado y accesorios: exclusiva tienda lanza evento especial con precios desde $4.990 y hasta 70% de descuento

Hasta este sábado 15 de noviembre una conocida tienda en Santiago tendrá un evento especial con productos a precios rebajados.

Todo se trata de Prüne, marca argentina de ropa, calzados y accesorios que tiene varias locaciones en el territorio nacional.

En concreto, la Feria Prüne se está realizando en Espoz 3150, comuna de Vitacura.

“Hay muchísimos productos de cuero y también de material sintético, como carteras, calzados, accesorios, prendas de vestir y muchísimo más”, reseñó la creadora de contenido @mamitaahorradora.cl.

Parte del remate se compone por artículos de temporadas pasadas, aunque también existen ítems de la actual. Eso sí, no hay cambio ni devoluciones.

Este miércoles realizarán una importante reposición de productos. Si estás pensando en asistir, los horarios de atención son los siguientes:

De lunes a viernes: 10:00 a 19:00 horas.

Sábado: 10:00 a 15:00 horas.

Se acepta dinero en efectivo, tarjetas de débito y tarjetas de crédito con hasta tres cuotas sin interés.