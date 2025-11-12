Municipio de Antofagasta inicia sumarios contra funcionarios que salieron de Chile con licencia médica

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (CMDS) inició durante el martes los procesos administrativos y laborales correspondientes respecto de los funcionarios que realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.

De acuerdo con lo informado por la institución, el procedimiento surge tras la notificación recibida desde la Contraloría, donde se detalló la existencia de más de 300 colaboradores vinculados a esta situación. Posteriormente, la CMDS realizó un proceso de análisis y depuración de los datos, con el fin de determinar los casos efectivamente observados.

El alcalde y presidente del Directorio de la Corporación Municipal, Sacha Razmilic, fue tajante en señalar que esta es una situación grave y espera que se investigue prontamente.

“Hace dos semanas recibimos un informe de la Contraloría de la República con la nómina de personas que estando con licencias médicas salieron al extranjero. Esa información fue revisada y cotejada por el equipo de la CMDS y llegamos finalmente a un listado de 300 funcionarios de las áreas de salud, educación y Casa Central que salieron del país estando con licencias médicas”, comentó el jefe comunal.

“Espero que este abuso sea investigado a cabalidad y en caso de encontrar responsabilidades administrativas terminará con el cese de sus funciones si así lo amerita”, advirtió.

A partir de esta información, la CMDS dispuso dos líneas de acción según el tipo de contrato de los funcionarios: para quienes están regidos por el Estatuto Docente y por el régimen de Atención Primaria de Salud (APS), se instruyeron sumarios administrativos; mientras que, en el caso de los trabajadores sujetos al Código del Trabajo, se iniciará un procedimiento de investigación, donde se resguardará el debido proceso.

Desde la Corporación Municipal recalcaron que estas acciones buscan resguardar la probidad y transparencia institucional, además de garantizar el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones de todos los funcionarios.